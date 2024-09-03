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الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر في دوما جنوب نابلس

9/3/2024 6:10:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشآت سكنية، وحظائر ماشية في قرية دوما جنوب مدينة نابلس.

وقال رئيس قروي مجلس دوما سليمان دوابشة إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت عددا من المنشآت السكنية والحظائر للمواطن أحمد سليمان زواهرة، للمرة الرابعة.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المصنفة (ج)، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.

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