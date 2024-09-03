الاحتلال يداهم عدة محلات تجارية ومشتاتل زراعية في قرى شمال غرب القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محال تجارية في قرى وبلدات شمال غرب القدس وعبثت بمحتوياتها.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت محل بيع أدوات زراعية للمواطن إياد كسواني في بلدة بدو كما داهمت محل بيع مواد غذائية يعود للمواطن نضال مخطوب وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية في بلدة قطنة المجاورة ونكلت بالمواطنين والمارة واعتدت على عدد منهم، ولم يبلغ عن اعتقالات خلال عمليات المداهمة في هذه القرى والبلدات.

كما داهمت قوات الاحتلال مشاتل زراعية في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها بحجة البحث عن أسمدة ممنوعة من التداول، فيما اعتقلت الشاب محمد رمزي فرعون بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



