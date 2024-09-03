الاحتلال يداهم عدة محلات تجارية ومشتاتل زراعية في قرى شمال غرب القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محال تجارية في قرى وبلدات شمال غرب القدس وعبثت بمحتوياتها.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت محل بيع أدوات زراعية للمواطن إياد كسواني في بلدة بدو كما داهمت محل بيع مواد غذائية يعود للمواطن نضال مخطوب وعبثت بمحتوياتهما.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية في بلدة قطنة المجاورة ونكلت بالمواطنين والمارة واعتدت على عدد منهم، ولم يبلغ عن اعتقالات خلال عمليات المداهمة في هذه القرى والبلدات.
كما داهمت قوات الاحتلال مشاتل زراعية في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها بحجة البحث عن أسمدة ممنوعة من التداول، فيما اعتقلت الشاب محمد رمزي فرعون بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
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