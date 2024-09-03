الاحتلال يعتقل مواطنين ويخرب غرفة زراعية غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وخربت غرفة زراعية في منطقة واد عباس شرق البلدة.
وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة واعتقلت المواطنين عصام عبد الرازق ريان وإيهاب نزيه ريان خلال تواجدهما في الأرض، وخربت غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن عصام ريان.
وأضاف عاصي أن المواطنين كانا متواجدين في غرفتهما الزراعية والتي بنيت منذ فترة طويلة ويتواجدان فيها بشكل مستمر.
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