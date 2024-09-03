الاحتلال يعتقل مواطنين ويخرب غرفة زراعية غرب سلفيت

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وخربت غرفة زراعية في منطقة واد عباس شرق البلدة.



وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة واعتقلت المواطنين عصام عبد الرازق ريان وإيهاب نزيه ريان خلال تواجدهما في الأرض، وخربت غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن عصام ريان.

وأضاف عاصي أن المواطنين كانا متواجدين في غرفتهما الزراعية والتي بنيت منذ فترة طويلة ويتواجدان فيها بشكل مستمر.