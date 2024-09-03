خريطة نتنياهو ابتلعت الضفة الغربية.. وجيشه يمدّد العملية العسكرية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN -مهما قيل في أهداف العدوان الإسرائيلي الدائر في الضفة الغربية عموماً، وشمالها خصوصاً، فإن الخريطة التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين في مؤتمره الصحافي مساء أمس، كشفت وأوضحت كل شيء.

الموقف الإسرائيلي من الضفة الغربية لم يكن موضوعاً للمؤتمر الصحافي، إنما حضر خلال شرح تفاعلي على لوحة إلكترونية عن محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، ضمن خريطة للأراضي الفلسطينية، حيث خلت من أي إشارة للضفة الغربية المحتلة منذ 1967، والتي حاولت إسرائيل ضم أراضٍ منها في غزة.

الخريطة التي استخدمها نتنياهو لعرض مخططاته وأفكاره تحمل بلاغة سياسية كبيرة لم تحضر في مؤتمرات الجيش ولا بياناته العسكرية في تبرير العملية. فقد ابتلعت خريطة نتنياهو الضفة الغربية، وهو ذات الأمر الذي تفعله قواته على الأرض، ومستوطنوه، وفتية التلال.

ترافَقَ الأمر مع دخول العملية العسكرية شمال الضفة الغربية يومها السادس، وتمديد الجيش الإسرائيلي العملية ليومين آخرين مع جعلها مفتوحة ولفترة أطول من المخطط لها.

وظهرت خريطة فلسطين التاريخية مقسمة إلى جزأين، الأول باللون السماوي مشار إليه بـ”إسرائيل” باللغة العبرية، بما يشمل منطقة الضفة الغربية، بدون إظهار حدودها أو مسماها سواء باللغة العربية أو بالمسمى الإسرائيلي“يهودا والسامرة”.

أما الجزء الثاني، فظهر باللون الأصفر، وأشير له بـقطاع غزة” باللغة العبرية، مع إبراز محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وذلك خلال مؤتمر صحفي لنتنياهو في القدس المحتلة.

الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع علّق لـ”القدس العربي” على ظهور الخريطة بالقول إنه:“بعد 7 أكتوبر أصبح كل شيء واضحاً، باعتقادي أن التيار الذي يتحدث عن تسوية مع الفلسطينيين في إسرائيل قد انتهى، والآن هناك تيار آخذ بالتعاظم يرى في الضفة الغربية أرض إسرائيل، ولا مكان للفلسطينيين، من خلال العنف بكافة أشكاله”.

وأكمل:“بمعنى أن لا جغرافيا ولا سياسة ولا مكان ولا تاريخ للفلسطينيين بنظر نتنياهو في الماضي والحاضر والمستقبل”.

وحول حضور غزة قال مناع:“كذلك غزة عرضت كبقعة منفصلة عن الضفة، دويلة قائمة بذاتها، وكيان معاد منفصل عن الكل الفلسطيني، ترسيخاً للانقسام الفلسطيني”.

وأضاف:“أوضح نتنياهو الغاية الإستراتيجية مما يجري في الضفة الغربية حاليًا، عندما عرض خارطة تلاشت منها حدود الضفة”.

وشدد على أن وتيرة الأحداث، والأدوات، والجغرافيا“هذه الثلاثية مترابطة، حيث تدفع إسرائيل إلى تسريع عملية الفصل الكامل عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرةً ذلك هدفًا إستراتيجيًا يمكن تحقيقه في ظل التطورات الحالية”.

ويرى مناع أن ما يجري في الضفة من عملية عسكرية ما زالت مستمرة هو من أجل“رسم واقع جديد، العالم صامت لما يجري في غزة من إبادة، وهذه فرصة مواتية في الضفة لإحداث التغيير المدروس والمخطط له من قبل مراكز البحث والتفكير اليمينية، مثل مركز فورم كوهليت وشيلو”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفعل نتنياهو ذلك، فبتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2023 ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ78، تمحورت حول آفاق وآثار التطبيع والسلام مع الدول العربية، ودوره في تغيير الشرق الأوسط، حيث شملت الخريطة التي أظهرها مناطق مكسية باللون الأخضر الداكن للدول التي تربطها اتفاقات سلام مع إسرائيل، أو تخوض مفاوضات لإبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل، حيث ضمّت المناطق المكسية باللون الأخضر مصر والسودان والإمارات والسعودية والبحرين والأردن.

وفي المقابل، لم تشمل الخريطة أي ذكر لوجود دولة فلسطينية، حيث طغى اللون الأزرق، الذي يحمل كلمة إسرائيل، على خريطة الضفة الغربية المحتلة كاملةً، بما فيها قطاع غزة.

ونشر نتنياهو بُعيد إلقاء خطابه في الأمم المتحدة تغريدة على حسابه على موقع إكس:“إن أعظم إنجاز في حياتي هو أن أقاتل من أجلكم (الشعب الإسرائيلي) ومن أجل بلدنا. شابات شالوم.”

وفي ذلك الوقت، أعادت حادثة نتنياهو الجدل الذي تسبّب بانتقادات لوزير مالية الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، عندما عرض خريطة إسرائيل في باريس، ولكن مع ضم الأردن والأراضي الفلسطينية، وعلّقَ قائلاً:“لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره الـ100 سنة”، وهو أمر أثار غضباً على الصعيدين الشعبي والدبلوماسي”.

ومساء أمس، حذّرت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز من امتداد“العنف الإبادي الإسرائيلي” في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت، في بيان جديد، إن العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة، ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع.

وفي وقت سابق، مع مطلع العملية العسكرية على مخيمات شمال الضفة الغربية، حذّرَ نائب الأمين العام لحركة“الجهاد الإسلامي”، محمد الهندي، من نوايا نتنياهو تجاه الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لضمها، ووضع سلطة فلسطينية تتناسب مع مصالح تل أبيب وواشنطن.

يذكر أنه، في مطلع الشهر الجاري، وخلال العملية العسكرية شمال الضفة، قالت صحيفة“يسرائيل هيوم” إن رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، يمارسون“ضغوطًا شديدة على الحكومة الإسرائيلية لتغيير السياسة المتبعة في الضفة، خلال العام الماضي، والتحرك ميدانيًا بطريقة واسعة وعدوانية”. وقال رئيس المجلس الاستيطاني“يشع”، ومجلس“بنيامين” الاستيطاني، إسرائيل غانتس لـ“يسرائيل اليوم”:“يجب أن تكون جنين مثل غزة، ويجب أن تبدو طولكرم مثل رفح، والخليل مثل النصيرات. لا يوجد فرق. ونحن بحاجة إلى استخدام الطائرات المُسيّرة في عمليات الاغتيال”.

يذكر أنه في 2019، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراضٍ في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والمنطقة الشمالية من البحر الميت، ما أثار غضباً عربياً ودولياً.

ومنذ حرب عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية لنهر الأردن، التي يريدها الفلسطينيون نواة لإقامة دولتهم المستقلة مع قطاع غزة والقدس الشرقية. وأقامت إسرائيل في الضفة مستوطنات تعتبرها أغلب دول العالم غير قانونية.

اعتبرت“محكمة العدل الدولية”، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في تموز/يوليو، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، منذ العام 1967،“غير قانوني”، ويجب أن ينتهي“في أسرع وقت ممكن”، في قرار وصفه الفلسطينيون بـ“التاريخي”.

وتبنى الكنيست الإسرائيلي، في تموز/يوليو، قراراً يرفض“قيام دولة فلسطينية”، وجاء في القرار أن“الكنيست يرفض بشدة قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن”، أي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، أو في قطاع غزة.

المصدر / القدس العربي