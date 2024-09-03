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الاعتداء على النساء من رهط: النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحتي اتهام ضد مستوطنِين إرهابيين

9/3/2024 5:14:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- تُقدم النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، لائحتي اتهام ضد عدد من المستوطنين الإرهابيين المشتبهين بالمشاركة في الاعتداء على أربع نساء وطفلة من مدينة رهط، قرب البؤرة الاستيطانية العشوائية "غفعات رونين" في منطقة نابلس، في 9 آب/أغسطس الفائت.

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