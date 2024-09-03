الاعتداء على النساء من رهط: النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحتي اتهام ضد مستوطنِين إرهابيين

الاعتداء على النساء من رهط: النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحتي اتهام ضد مستوطنِين إرهابيين
التاريخ
9/3/2024 5:14:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- تُقدم النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، لائحتي اتهام ضد عدد من المستوطنين الإرهابيين المشتبهين بالمشاركة في الاعتداء على أربع نساء وطفلة من مدينة رهط، قرب البؤرة الاستيطانية العشوائية "غفعات رونين" في منطقة نابلس، في 9 آب/أغسطس الفائت.
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