الاحتلال والمستعمرون يواصلون تضييق الخناق على المواطنين في مسافر يطا

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستعمرون تضيق الخناق على المواطنين في مسافر يطا، وذلك من خلال نصب الأبراج والبوابات الحديدية، وعمليات مطاردة المواطنين ورعاة الأغنام، وتخريب الممتلكات واقتلاع الأشجار.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال صعدت من ممارساتها التي طالت المواطنين وممتلكاتهم في كافة التجمعات السكنية في مسافر يطا، وذلك بهدف تضييق الخناق عليهم وإجبارهم على الرحيل من أراضيهم.

ونصبت قوات الاحتلال برجا عسكريا على مدخل قرية اللتواني التي تعتبر منفذا رئيسيا لكافة التجمعات في مسافر يطا.

كما نصبت يوم أمس الاثنين، بوابة حديدية في منطقة البركة، مما يزيد من معاناة المواطنين في الكرمل وقرى ماعين والجوايا، من التنقل والحركة والوصول إلى أراضيهم ومراعيهم، فيما قطعت أوصال المناطق والقرى عن بعضها.

وأضاف مخامرة، أن قوات الاحتلال والمستعمرون صعدوا من ممارساتهم الرامية للضغط على المواطنين، ومنعهم من الوصول إلى المراعي واراضيهم الزراعية، تمهيدا للاستيلاء عليها، وتوسيع المستعمرات المقامة على أراضي مسافر يطا، أو إقامة بؤر استعمارية جديدة.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستعمرين اقتلعت شجرة زيتون في خربة الفخذين تعود ملكيتها للمواطن نعيم شحادة الحمامدة، وخربوا شبكة الري، وسرقوا المعدات الزراعية.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، إن قوات الاحتلال والمستعمرون يواصلون الليل والنهار من أجل إذلال المواطنين في قرى يطا ومسافرها، حيث نصبوا المزيد من الحواجز العسكرية والأبراج والبوابات الحديدية بين التجمعات السكانية، وذلك لخلق واقع استعماري جديد، تزامنا مع إطلاق العنان للمستعمرين الذين ينفذون جولات استفزازية في كافة المناطق، منها تجمع الجوايا، وشعب البطم، وقرية بيرين التي يمنع القاطنين فيها من الوصول إلى أراضيهم ورعي أغنامهم بعد إحكام الاحتلال السيطرة على مدخل القرية بعد نصب برجا عسكريا على مدخلها الشهر الماضي، وغيرها من الممارسات التي ينفذها المستعمرون بحماية من قوات الاحتلال.

كما وقامت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل قرية الكرمل، بمصادرة مركبة بعد توقيف المواطن كرم أبو عرام واعتقاله.