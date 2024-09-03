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حماس: الحراس تلقوا أوامر جديدة للتعامل مع الرهائن

9/3/2024 5:14:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قال المتحدث باسم الجناح العسكري "لحماس"، أبو عبيدة، إن قواته تعمل بموجب أوامر جديدة بشأن كيفية التعامل مع الرهائن إذا اقترب الجيش الإسرائيلي من موقعهم، وفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وبحسب المجلة، لم يقدم المتحدث أبو عبيدة تفاصيل حول ما تنطوي عليه الأوامر، لكنه قال إن التعليمات صدرت لأولئك المكلفين بحراسة الرهائن بعد أن أنقذت إسرائيل أربعة من مواطنيها الذين تم أسرهم في السابع من أكتوبر.

وذكر أبو عبيدة في البيان: "ليكن واضحًا للجميع أنه في أعقاب الحادث في النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة السجناء، وهذه التعليمات تحدد كيفية التعامل مع الموقف إذا اقترب جيش الاحتلال من المكان الذي يحتجز فيه الأسرى".


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