حماس: الحراس تلقوا أوامر جديدة للتعامل مع الرهائن

(MENAFN
- Palestine News Network
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قال المتحدث باسم الجناح العسكري "لحماس"، أبو عبيدة، إن قواته تعمل بموجب أوامر جديدة بشأن كيفية التعامل مع الرهائن إذا اقترب الجيش الإسرائيلي من موقعهم، وفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وبحسب المجلة، لم يقدم المتحدث أبو عبيدة تفاصيل حول ما تنطوي عليه الأوامر، لكنه قال إن التعليمات صدرت لأولئك المكلفين بحراسة الرهائن بعد أن أنقذت إسرائيل أربعة من مواطنيها الذين تم أسرهم في السابع من أكتوبر.
وذكر أبو عبيدة في البيان: "ليكن واضحًا للجميع أنه في أعقاب الحادث في النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة السجناء، وهذه التعليمات تحدد كيفية التعامل مع الموقف إذا اقترب جيش الاحتلال من المكان الذي يحتجز فيه الأسرى".
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