الدولار الأمريكي يبلغ أكبر مستوى له منذ أسبوعين أمام اليورو

(MENAFN
) ارتفع الدولار الأمريكي يوم الاثنين الموافق 2 أيلول ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين مقابل اليورو، في ظل تراجع التوقعات بشأن تخفيف كبير في السياسة النقدية الأمريكية، وكان هذا الارتفاع مدفوعًا جزئيًا بتقليص التكهنات حول خفض حاد لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ويركز المتداولون الآن على تقرير وظائف الولايات المتحدة لهذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يوفر رؤى إضافية حول السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي، ووصل الدولار إلى أعلى مستوى له مقابل الين منذ 21 أغسطس، مدعومًا بزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس، وتم إرجاع هذه الزيادة في العوائد إلى بيانات تشير إلى انخفاض ضئيل في التضخم، مما قلل من احتمالية قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في 18 أيلول.
وحاليًا، يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 33 في المئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، انخفاضًا من تقدير الأسبوع الماضي الذي كان 36 في المئة، وبدلاً من ذلك، هناك احتمال بنسبة 67 في المئة لتقليص أصغر قدره 25 نقطة أساس، وارتفع الدولار بنحو 0.27 في المئة ليصل إلى 146.60 ين قبل أن ينخفض إلى 146.04 ين في تداولات الصباح بحلول الساعة 0510 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، إلى 101.79 نقطة، وهو مستوى لم يشهده منذ 20 أغسطس، وسجل هذا المؤشر مؤخرًا 101.72 نقطة في التداولات.
في حين سجل اليورو انخفاضًا إلى 1.1042 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس، على الرغم من أنه تداول لاحقًا عند 1.1046 دولار، وأشار المحللون إلى أن عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين أثرت على تحركات الدولار، ولكن من المتوقع أن تؤثر سلسلة من التقارير الاقتصادية القادمة، بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، بشكل كبير على اتجاهات السوق، وكانت سندات الخزانة الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بسبب العطلة، لكن العائد على السندات لأجل 10 سنوات كان عند 3.9110 في المئة بعد ارتفاعه 4.4 نقطة أساس يوم الجمعة، وفي الوقت نفسه، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.31255 دولار، متذبذبًا بالقرب من أدنى مستوى له منذ 23 أغسطس.
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