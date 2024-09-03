تحسن القطاع الخاص في السعودية للمرة الأولى منذ فبراير - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دفع ارتفاع مستوى التوظيف بمعدلات من بين الأعلى في عقد وأنشطة الشراء ومستويات المخزون إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال أغسطس، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن“بنك الرياض” اليوم الثلاثاء.

رفعت الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية مستويات نشاطها بوتيرة قوية مرة أخرى في منتصف الربع الثالث، استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة.

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أشارت الشركات إلى تلقي طلبات من العملاء الجدد والحاليين، فضلاً عن الفوائد الإيجابية الناجمة عن زيادة الاستثمار الحكومي، وإلى ارتفاع قوي في مبيعاتها الخارجية. مع ذلك، ظل زخم النمو الإجمالي أبطأ من الاتجاه المسجل مؤخراً، مع زيادة ناتج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بواحد من أضعف المعدلات منذ بداية عام 2022.

نتيجة لذلك، خفضت الشركات أسعار بيعها للشهر الثاني على التوالي في محاولة لتسريع الطلب. وشهدت هوامش الأرباح انكماشاً، ولو بدرجة أقل مما كانت عليه في يوليو، وهو ما كان راجعاً بالأساس إلى تراجع زيادة تكاليف المشتريات.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 54.4 نقطة في يوليو إلى 54.8 نقطة في أغسطس، مما يشير إلى أول تحسن في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ فبراير. مع ذلك، ظل المؤشر عند أحد أدنى مستوياته منذ بداية عام 2022 وأقل من متوسطه الطويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.

قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض :” كان نمو التوظيف دافعاً رئيسياً لهذا الزخم في شهر أغسطس، مما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر ثقة في خططها التوسعية. ويوضح الارتفاع في الطلبات الجديدة قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المتزايدة. تسلط هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب الارتفاع الكبير في توقعات الإنتاج المستقبلي الضوء على تفاؤل الشركات القوي داخل القطاع الخاص”.

وأضاف :” يواصل القطاع غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية إظهار المرونة الاقتصادية، وهو ما تؤكده الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي التي بلغت %4.4% في الربع الثاني من عام 2024 مما يعكس النجاح المستمر لجهود تنويع الاقتصاد في المملكة”.

في الربع الأول من العام الجاري، انخفض معدل البطالة بين السعوديين بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأخير من 2023، ليسجل 7.6%، وليقترب أكثر من مستهدف“روية المملكة 2030” عند 7%، بحسب أحدث بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية.

تستهدف السعودية توسيع الأنشطة غير النفطية لتشمل مصادر دخل جديدة، حسبما كشف فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد في البلاد. الإبراهيم قال في حديث سابق لـ”الشرق”،إن“الأهم بالنسبة للسعودية هو نمو الأنشطة غير النفطية، ومصادر نمو هذه الأنشطة”.

في العام الماضي، سجّلت الأنشطة غير النفطية في السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق بواقع 50%، وفق ما ورد بمعطيات وزارة الاقتصاد والتخطيط الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.





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