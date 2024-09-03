أسطول الظل الروسي يواصل صادرات الغاز رغم تشديد العقوبات الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستعد ناقلة الغاز الطبيعي المسال“إيفريست إنرجي” (Everest Energy) للعودة إلى منشأة“أركتيك إل إن جي 2” في روسيا لتحميل شحنة جديدة من الوقود فائق البرودة، حيث تواصل موسكو صادراتها من الغاز رغم العقوبات الأمريكية الأكثر صرامة.
تشير بيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية إلى أن“إيفريست إنرجي” تتجه نحو المنشأة بعدما سلمت شحنة غاز إلى وحدة التخزين العائمة“سام” في منطقة مورمانسك. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي قيوداً على هذه الناقلة باعتبارها جزءاً من أسطول الظل الروسي المشتبه به، بينما خضعت وحدة“سام” للعقوبات العام الماضي.
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كذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منشأة“آركتيك إل إن جي 2” أواخر العام الماضي في محاولة لعرقلة صادراتها وإفساد خطط موسكو لتوسيع تسليمات الغاز الطبيعي المسال.
وبالرغم من أن هذه القيود نجحت في إبعاد الشركات الأجنبية ووقف تسليم الناقلات المصممة للعمل في الظروف القطبية، بدأت روسيا الشهر الماضي في الاعتماد على سفن تخفي مواقعها لبدء عمليات التصدير.
المصدر:
MENAFN03092024000202011048ID1108629547
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