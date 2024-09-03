أسطول الظل الروسي يواصل صادرات الغاز رغم تشديد العقوبات الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد ناقلة الغاز الطبيعي المسال“إيفريست إنرجي” (Everest Energy) للعودة إلى منشأة“أركتيك إل إن جي 2” في روسيا لتحميل شحنة جديدة من الوقود فائق البرودة، حيث تواصل موسكو صادراتها من الغاز رغم العقوبات الأمريكية الأكثر صرامة.

تشير بيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية إلى أن“إيفريست إنرجي” تتجه نحو المنشأة بعدما سلمت شحنة غاز إلى وحدة التخزين العائمة“سام” في منطقة مورمانسك. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي قيوداً على هذه الناقلة باعتبارها جزءاً من أسطول الظل الروسي المشتبه به، بينما خضعت وحدة“سام” للعقوبات العام الماضي.

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كذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منشأة“آركتيك إل إن جي 2” أواخر العام الماضي في محاولة لعرقلة صادراتها وإفساد خطط موسكو لتوسيع تسليمات الغاز الطبيعي المسال.

وبالرغم من أن هذه القيود نجحت في إبعاد الشركات الأجنبية ووقف تسليم الناقلات المصممة للعمل في الظروف القطبية، بدأت روسيا الشهر الماضي في الاعتماد على سفن تخفي مواقعها لبدء عمليات التصدير.





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