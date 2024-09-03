الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في منطقة عش غراب شرق بيت ساحور

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، كاميرات مراقبة في منطقة "عش غراب"، شرق بيت ساحور، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت عددا من كاميرات المراقبة في منطقة "عش غراب"، وتحديدا قرب المدخل الرئيسي لبيت ساحور، الذي يغلقه الاحتلال باستمرار، ويصل ما بين محافظتي بيت لحم والخليل.

يشار الى أن

قوات الاحتلال

صعدت من اجراءاتها العسكرية في محيط مدخل "عش غراب"، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، كان أبرزها تحديد الخروج والدخول عبر هذا المدخل بساعات محددة.



