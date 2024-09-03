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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

9/3/2024 3:13:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن عشرات المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وادوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضاف أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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