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إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية

9/3/2024 3:13:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN - أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا يبلغ من العمر (28 عاما) أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، خلال اقتحام الاحتلال منطقة "المقبرة" قرب ميدان أبو علي إياد بالمدينة، ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، إذ وصفت إصابته بالمتوسطة.

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