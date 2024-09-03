إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية
التاريخ
9/3/2024 3:13:13 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية / PNN - أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا يبلغ من العمر (28 عاما) أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ، خلال اقتحام الاحتلال منطقة "المقبرة" قرب ميدان أبو علي إياد بالمدينة، ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، إذ وصفت إصابته بالمتوسطة.
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