Tuesday, 03 September 2024 10:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زياد الفقهاء قائما بأعمال رئيس سلطة المياه

9/3/2024 3:13:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - تسلم، اليوم الثلاثاء، زياد الفقهاء مهام قائم بأعمال رئيس سلطة المياه، خلفا للمهندس مازن غنيم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (12/19/ر.و) لعام 2024.

ويحمل الفقهاء شهادة الماجستير في إدارة الأعمال ويعمل في سلطة المياه منذ أكثر من 25 عاماً، وتسلم خلالها العديد من المناصب في السلطة آخرها مدير عام التطوير، كما ترأس العديد من اللجان الفنية التي ساهمت بشكل فعال في تطوير قطاع المياه ورفع كفاءة مقدمي خدمات المياه.

وخلال مراسم التسليم تمنى غنيم، لفقهاء النجاح في مهام عمله الجديد الذي يأتي في ظل الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا وما نشهده من تدمير لمختلف القطاعات ومنها قطاع المياه.

من جانبه ثمن الفقهاء، الدور الهام للمهندس غنيم والإنجازات التي تمت خلال مشواره رئيسا لهذه المؤسسة الحيوية.

MENAFN03092024000205011050ID1108629175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث