زياد الفقهاء قائما بأعمال رئيس سلطة المياه

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - تسلم، اليوم الثلاثاء، زياد الفقهاء مهام قائم بأعمال رئيس سلطة المياه، خلفا للمهندس مازن غنيم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (12/19/ر.و) لعام 2024.

ويحمل الفقهاء شهادة الماجستير في إدارة الأعمال ويعمل في سلطة المياه منذ أكثر من 25 عاماً، وتسلم خلالها العديد من المناصب في السلطة آخرها مدير عام التطوير، كما ترأس العديد من اللجان الفنية التي ساهمت بشكل فعال في تطوير قطاع المياه ورفع كفاءة مقدمي خدمات المياه.

وخلال مراسم التسليم تمنى غنيم، لفقهاء النجاح في مهام عمله الجديد الذي يأتي في ظل الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا وما نشهده من تدمير لمختلف القطاعات ومنها قطاع المياه.

من جانبه ثمن الفقهاء، الدور الهام للمهندس غنيم والإنجازات التي تمت خلال مشواره رئيسا لهذه المؤسسة الحيوية.