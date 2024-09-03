زياد الفقهاء قائما بأعمال رئيس سلطة المياه

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - تسلم، اليوم الثلاثاء، زياد الفقهاء مهام قائم بأعمال رئيس سلطة المياه، خلفا للمهندس مازن غنيم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (12/19/ر.و) لعام 2024.
ويحمل الفقهاء شهادة الماجستير في إدارة الأعمال ويعمل في سلطة المياه منذ أكثر من 25 عاماً، وتسلم خلالها العديد من المناصب في السلطة آخرها مدير عام التطوير، كما ترأس العديد من اللجان الفنية التي ساهمت بشكل فعال في تطوير قطاع المياه ورفع كفاءة مقدمي خدمات المياه.
وخلال مراسم التسليم تمنى غنيم، لفقهاء النجاح في مهام عمله الجديد الذي يأتي في ظل الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا وما نشهده من تدمير لمختلف القطاعات ومنها قطاع المياه.
من جانبه ثمن الفقهاء، الدور الهام للمهندس غنيم والإنجازات التي تمت خلال مشواره رئيسا لهذه المؤسسة الحيوية.
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