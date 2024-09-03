الاحتلال يستدعي خطيب الأقصى عكرمة صبري للتحقيق

الاحتلال يستدعي خطيب الأقصى عكرمة صبري للتحقيق
التاريخ
9/3/2024 3:13:13 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق في المكسوبية بالقدس المحتلة.
وأفاد المكتب القانوني للشيخ عكرمة صبري، بأن مخابرات الاحتلال داهمت منزله، واستدعته للتحقيق في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية الساعة التاسعة صباحا.
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