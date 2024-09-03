الاحتلال يواجه معضلة في غزة: العمليات البرية باتت تهدد حياة الرهائن

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن معضلة بات يواجهها الجيش الإسرائيلي في إطار حربه على قطاع غزة، إذ بات يخشى التوغل في إطار عملياته البرية داخل مناطق جديدة في القطاع في ظل "المخاطر على حياة الرهائن" المحتجزين لدى فصائل المقاومة.

وبحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي يعتزم طرح هذه المعضلة خلال الفترة القريبة المقبلة على القيادة السياسية في إسرائيل، ودفعها إلى اتخاذ قرار بشأن مواصلة العمليات البرية بالطريقة الحالية وأين يتم تنفيذها.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي بات يخشى من مواصلة "المناورات البرية في مناطق إضافية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر على حياة الرهائن"، وسط مخاوف من أن اقتراب قوات الاحتلال من مكان احتجاز أسرى اسرائيليين في غزة، سيدفع حراسهم إلى قتلهم.

وقالت القناة إن الكابينيت السياسي والأمني الاسرائيلي سيُطالب باتخاذ قرار حول هذه المسألة، وذلك غداة مقتل 6 أسرى إسرائيليين في نفق جنوبي غزة، إثر اقتراب قوات الجيش الإسرائيلي من موقع اجتجازهم، دون أن يكون بحوزته معلومات مسبقة بهذا الشأن.

وأفادت القناة بأنه "في حال تم التوصل إلى صفقة، كان من الممكن إطلاق سراح أربعة من الرهائن الستة الذين قُتلوا في أسر حماس"، وأضافت أنه "كان يمكن أن يتم إطلاق سراح رهينة خامس من خلال الضغط الذي تمارسه روسيا على حماس".

وعلى صلة، قال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان، إن الرهائن في غزة سيعودون "داخل توابيت" إذا واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية البرية المتواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في قطاع غزة.

وشدد أبو عبيدة على أن "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت"، مضيفا أنه "صدرت تعليمات جديدة" لحراس الرهائن "بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".

وجاء في البيان الذي صدر عنه أن "نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".

وتابع "نقول للجميع وبشكل واضح أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليماتٌ جديدة للمقاومين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".

وأضاف أن "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقةٍ سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".