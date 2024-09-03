الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ الأربعاء الماضي، عن استشهاد 18 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

واستشهد أمس الاثنين، المواطن أيمن عابد 58 عاماً من بلدة كفر دان بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال من منزله وتعذيبه في معسكر سالم العسكري ثم تسليمه للهلال الأحمر.

وقال مدير جنين الحكومي وسام بكر، إن جثمان الشهيد الأسير أيمن راجح عابد من قرية كفر دان، وصل إلى المستشفى، مكبل اليدين، وتبين وجود آثار تعذيب على جسده بعد معاينته وظهرت علامات ضرب على أماكن متفرقه من جسده، وهو ما يؤكد تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله.

وفي ذات السياق، تواصل قوات الاحتلال تدمير مركز مدينة جنين، إذ جرفت جرافات الاحتلال شارع السينما وأجزاء كبيرة من شارع المستشفيات حتى محيط مستشفى الشفاء، ودمرت المحال التجارية في منطقة دوار السينما وأعادت تجريف شارع البريد ما أدى لمسح معالم المركز بشكل كامل.

وهاجمت جرافات الاحتلال مجموعة من الصحفيين، أثناء تغطيتهم تدمير دوار السينما والمحال المحيطة فيه، وفتحت النار بشكل مباشر عليهم ما أدى لإصابة صحفيين بشظايا، كما حاولت الجرافات دهس الصحفيين في عدة أماكن.

وفي حي الجابريات اقتحمت قوات الاحتلال منزل المعتقل زكريا الزبيدي واعتقلت شقيقه يحيى، بعد أن تخريب وتحطيم محتويات المنزل.

كما واصل الاحتلال حملات اعتقال الشبان في مخيم جنين وقرى السيلة الحارثية واليامون وكفردان

غرب جنين.

وفي وقت لاحق من مساء أمس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية بعد اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية عند مدخل البلدة وشرعت بإطلاق النار على منازل المواطنين مما أدى لإصابة شاب برصاصة في الصدر وهو بداخل منزله.

كما احتجزت قوات الاحتلال مساء أمس، طاقم إسعاف خلال نقله حالة مرضية طارئة لمستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، واعتدت بالضرب على عدد منهم، في وقت يواصل الاحتلال حصار مستشفيات المدينة لليوم السابع على التوالي كما يدفع بالتعزيزات العسكرية الى المدينة.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، ونشرت قناصة على أسطح المنازل وداهمت 6 منازل واحتجزت عدداً من المواطنين، واعتقلت شابا قبل انسحابها من البلدة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، على الضفة الغربية منذ الاربعاء الماضي وحتى اللحظة، عن استشهاد 31 مواطنا، بينهم 18 في محافظة جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، 3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 683.