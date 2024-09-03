نتنياهو: ثلاثة من أهداف الحرب الأربعة تمر عبر محور فيلادلفيا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الإثنين، أن ثلاثة من بين أهداف الحرب الأربعة التي حددتها إسرائيل، لن تتحقق إلا بمواصلة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وقال نتنياهو إنه باستثناء هدف "إعادة سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم بأمان"، فإن أهداف الحرب التي تتمثل بـ"القضاء على حماس وإعادة الأسرى والرهائن وإلغاء أي تهديد مستقبلي على إسرائيل من غزة"، تتطلب السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وادعى نتنياهو أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تحت قياديته كانت ترغب بالسيطرة على محور فيلادلفيا غير أن عدم وجود شرعية دولية تتيح لإسرائيل اجتياح قطاع غزة واحتلاله منعته من فعل ذلك، معتبرا أن حماس تستغل المنطقة لإمدادات السلاح.

وحرص نتنياهو خلال مؤتمره على استعراض خريطة لقطاع غزة تبين موقع محور فيلادلفيا، زاعما أنه يشكل المنفد الوحيد لتوريد الأسلحة لحركة حماس، وقال إن "محور الشر بقيادة إيران متمسك بمحور فيلادلفيا، ونحن لن نتنازل عن السيطرة عليه".

وزعم نتنياهو أن السيطرة على محور فيلادلفيا مسألة وجودية وإستراتيجية لا تنازل فيها، مشددا على أن ذلك يضمن "قطع شريان الحياة لحماس" وضمان عدم إعادة بناء قوة الحركة العسكرية، وكذلك تضمن عدم تهريب الرهائن إلى خارج قطاع غزة.

نتنياهو: إذا غادرنا محور فيلادلفيا فلن نعود إليه لا بعد 42 يومًا ولا بعد 42 عامًا

ووجه نتنياهو انتقادات حادة إلى "جهات في الحكومة" لا تلتزم بقرار الكابينيت السياسي والأمني المتعلق بمحور فيلادلفيا، في إشارة إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، معتبرا أن ذلك يتسق مع إستراتيجية حماس بتعزيز الانقسامات الداخلية في إسرائيل.

وشدد نتنياهو على أن "الأجهزة الأمنية بدأت تشعر بالفرق (لصالح العمليات العسكرية وجهود إعادة الرهائن) في أعقاب السيطرة على محور فيلادلفيا"، مشددا على أن وجود القوات الإسرائيلية هناك تساهم في إعادة الأسرى والرهائن في غزة.

وقلل نتنياهو من تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تدعم الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يتم التفاوض حوله لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وقال إن إسرائيل لن تتمكن من العودة للمنطقة إذا انسحبت منها.

وشدد على أن ما سيعيق عودة إسرائيل إلى المنطقة ليست مسألة عسكرية تكتيكية وإنما غياب غطاء سياسي دولي أو شرعية دولية قد تسمح للقوات الإسرائيلية بالعودة إلى المنطقة بعد 42 يوما من الهدنة التي ينص عليها المقترح المطروح للصفقة.

وفي بداية مؤتمره الصحافي، طلب نتنياهو "الصفح" من عائلات ستة رهائن انتشلت جثثهم من نفق في جنوب قطاع غزة نهاية الأسبوع، فيما تتزايد الضغوط على الحكومة من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والرهائن ..

وقال نتنياهو: "أطلب منكم الصفح لعدم إعادتهم أحياء. كنا قريبين لكننا لم ننجح. ستدفع حماس ثمنا باهظا للغاية"، وشدد على أن "الوحدة شرط ضروري للتحقيق الانتصار في الحرب" المتواصلة على غزة منذ 332 يوما.