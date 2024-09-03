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الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد مهند العسود في اذنا

9/3/2024 2:13:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد مهند محمد محمود العسود (34 عاما)، ببلدة اذنا غرب الخليل، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدة هندسة تابعة للاحتلال داهمت منزل الشهيد، وأخذت قياساته الهندسية، وحفرت عشرات الثقوب في جدرانه تمهيدا لهدمه.

واستشهد الشاب العسود، بعد محاصرة قوات الاحتلال المنزل الذي كان يتواجد فيه وسط مدينة الخليل اول امس، حيث أمطرته بوابل من الرصاص، وأطلقت صوبه صاروخا، وقامت باحتجاز جثمانه.

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