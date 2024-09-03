الاحتلال يقتحم قرية مثلث الشهداء جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي
فجر اليوم الثلاثاء، قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.
وقالت مصادر محلية إن عدداً من الآليات العسكرية اقتحمت القرية، برفقة قوة راجلة،
ونشرت قناصة على اسطح بعض البنايات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها
على جنين ومخيمها
لليوم السابع على التوالي، ما اسفر عن استشهاد 18 مواطنا، وتدمير كبير بممتلكات المواطنين والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.
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