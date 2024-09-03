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الاحتلال يشرع بهدم منزل في بلدة الزاوية غرب سلفيت

9/3/2024 2:13:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة 5 جرافات عسكرية، وشرعت بهدم منزل المواطن جهاد إبراهيم رداد.

وأشارت، إلى أن الاحتلال تمركز في المنطقة الشرقية قرب منازل قيد الإنشاء، والتي تم تسليم أصحابها إخطارات بوقف العمل والبناء سابقا.

يتبع..

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