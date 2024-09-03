الاحتلال يشرع بهدم منزل في بلدة الزاوية غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت.
وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة 5 جرافات عسكرية، وشرعت بهدم منزل المواطن جهاد إبراهيم رداد.
وأشارت، إلى أن الاحتلال تمركز في المنطقة الشرقية قرب منازل قيد الإنشاء، والتي تم تسليم أصحابها إخطارات بوقف العمل والبناء سابقا.
يتبع..
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