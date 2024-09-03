ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أسبوعين أمام اليورو

(MENAFN
) ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل اليورو يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر، مع تراجع التوقعات بتخفيف حاد للسياسة النقدية الأمريكية، بينما يترقب المتداولون تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب هذا الأسبوع، كما وصل الدولار إلى أعلى مستوى له مقابل الين منذ 21 أغسطس، مدعومًا بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس، وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهرت البيانات انخفاضًا طفيفًا في التضخم، مما قلل من احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر.
في حين كان المتداولون قبل أسبوع أكثر ميلًا للاعتقاد بوجود خفض كبير في أسعار الفائدة ، حيث ذكرت وكالة أنباء بريطانية أن 36 بالمئة منهم فضلوا هذا الاحتمال، ومع ذلك، أدى ارتفاع الدولار إلى تغيير التوقعات، حيث ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، إلى 101.79 نقطة في بداية التداول في آسيا، وهو مستوى لم يُسجل منذ 20 أغسطس. وتراجع المؤشر قليلاً إلى 101.72 نقطة في التداولات الأخيرة.
كما انخفض اليورو في الوقت نفسه إلى 1.1042 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس، قبل أن يتعافى قليلاً إلى 1.1046 دولار، وأشار المحللون إلى أن العطلة العامة في الولايات المتحدة يوم الاثنين ربما أثرت على أداء الدولار، لكنهم أشاروا أيضًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إصدار سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
وعلى الرغم من أن سندات الخزانة الأمريكية لن يتم تداولها يوم الاثنين بسبب العطلة، إلا أن العائد على السندات ذات العشر سنوات استقر عند 3.9110 بالمئة، بعد أن ارتفع بمقدار 4.4 نقطة أساس يوم الجمعة، وظل الجنيه الإسترليني ثابتًا عند 1.31255 دولار، قريبًا من أدنى مستوى له يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، عند 1.31095 دولار، وهو الأضعف منذ 23 أغسطس.
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