موسكو تكشف أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تستمر بالتزايد

(MENAFN
) كشف دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، أن صادرات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي في ازدياد، حيث تمثل الآن 15 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وأوضح بيريشيفسكي، وفقًا لوكالة أنباء روسية، أنه على الرغم من خطة الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في مايو 2022 لتقليل واردات الهيدروكربونات من روسيا، إلا أن الإحصاءات التجارية الأوروبية تشير إلى زيادة واردات الغاز الروسي.
كما صرح بيريشيفسكي أن الاتحاد الأوروبي استورد في النصف الأول من هذا العام كمية أكبر من الغاز الطبيعي من روسيا مقارنة بنفس الفترة في 2023، وأشار إلى أن الغاز الروسي يشكل حاليًا 15 بالمئة من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي، ولفت إلى أن فرنسا تعمل بنشاط على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي ، وفقًا لبيانات من معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (إييفا، الولايات المتحدة الأمريكية).
وفي الربع الأول من هذا العام، زادت الشركات الاقتصادية الفرنسية بشكل كبير من مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي، من 2 إلى 4.4 مليار متر مكعب، ويشير الخبراء إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا الغاز الطبيعي المسال مخصص لإعادة التصدير، وأكد بيريشيفسكي على دور روسيا الرائد في التحرك العالمي نحو التخلص من الدولرة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أفاد بأن نسبة الروبل والعملات الصديقة في معاملات التصدير الروسية تجاوزت 82 بالمئة في مايو من هذا العام، بينما بلغت 76 بالمئة في الواردات.
كذلك أضاف أن حصة العملات "السامة"، مثل الدولار واليورو، والتي كانت تشكل نحو 85 بالمئة من الصادرات الروسية في عام 2021، انخفضت الآن إلى أقل من 20 بالمئة في الصادرات وأقل من 30 بالمئة في الواردات، وأكد بيريشيفسكي أن روسيا لم تعد تعتمد على الدولار الأمريكي، حيث يتم الآن إجراء المعاملات المالية مع الشركاء الرئيسيين بالعملات الوطنية، وأضاف أنه داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يتم تسوية 90 بالمئة من المعاملات بالعملات الوطنية، وفي التسويات الثنائية مع الصين، يتجاوز هذا الرقم 90 بالمئة.
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