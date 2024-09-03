الشرطة التشيكية تعثر على شاحنة تحمل 30 مهاجرًا على حدود ألمانيا

(MENAFN
) أعلنت الشرطة التشيكية يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر، العثور على شاحنة تحمل 30 مهاجرًا على طريق سريع بين براغ ومدينة دريسدن الألمانية، وتوفي أحد هؤلاء المهاجرين لاحقًا، كما أرسلت السلطات مروحية للبحث عن عدد من المهاجرين الذين تمكنوا من الفرار من الشاحنة التي كانت تحمل لوحات تسجيل أجنبية، وتم القبض على المهاجرين في نهاية المطاف وفقًا لوكالة أنباء فرنسية،.
كما أغلقت الشرطة الطريق السريع "دي 18"، الذي يقع على بُعد 18 كيلومترًا شمال العاصمة براغ، خلال عملية البحث، حيث أكدت الشرطة لاحقًا عبر منصة "إكس" أنه تم احتجاز جميع المهاجرين وأنه لا يوجد دليل يشير إلى أن أي شخص قد نجح في الهروب، كما أضافت الشرطة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المهاجرين كانوا في حالة عبور، وللأسف توفي أحدهم.
في حين أفادت خدمة إنقاذ خاصة كانت في الموقع أنها عالجت امرأة في الثلاثينات من عمرها كانت فاقدة للوعي، وعلى الرغم من جهود الإنعاش التي استمرت لعدة دقائق، أعلن الطبيب وفاتها، وذكرت خدمات الطوارئ أن باقي المهاجرين كانوا في حالة صحية سيئة، لكن حالتهم لم تستدعي نقلهم إلى المستشفى.
كذلك تعد جمهورية التشيك، التي يبلغ عدد سكانها 10.9 مليون نسمة وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بلدًا يمر عبره المهاجرون في طريقهم إلى دول أوروبية أكثر ثراءً مثل ألمانيا.
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