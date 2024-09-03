فريق TEAM FALCONS المملكة العربية السعودية يحجز مكانه في بطولة Honor of Kings لعام 2024

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) تمهد هذه البطولة التي أقيمت عبر الإنترنت الطريق أمام ممثلي العالم العربي للمشاركة في بطولة Honor of Kings لعام 2024
دبي, الإمارات العربية المتحدة, 2 سبتمبر 2024 – اختتمت تصفيات بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعبة Honor of Kings لعام 2024 بعرض مبهج تميز بتنافسيته من قبل فريق Team Falcons، والذي ضمن مكاناً في بطولة Honor of Kings لعام 2024 التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام. أقيمت البطولة عبر الإنترنت خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس بمشاركة فرق الدرجة الأولى من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تنافست جميعها على تمثيل العالم العربي في بطولة Honor of Kings لعام 2024 والتنافس على جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون دولار أمريكي.
جاءت تصفيات بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعبةHonor of Kings لعام 2024 في عقب بطولة منتصف موسم Honor of Kings Invitational في الرياض، حيث خاض فريق Team Falcons الفائز في تصفيات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سلسلة من المباريات المكثفة، وأظهر براعة وخبرة رائعتين في لعبة Honor of Kings مما أهله للصعود إلى بطولة النهائيات التي ستقام في إندونيسيا إلى جانب 15 فريقًا للرياضات الإلكترونية من إندونيسيا والفلبين وماليزيا وميانمار وتركيا والبرازيل والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا وأوروبا والمحيط الهادئ وغيرها. ويُنتظر أن تقدم هذه البطولة الدولية عروضًا رائعة للعديد من المواهب المحترفة في مجال الألعاب الإلكترونية، حيث سيحصل فريق Team Falcons على فرصة إبراز حضوره على الساحة العالمية.
شهدت البطولة مجموعة رائعة من الفرق المشاركة، وهي:
The Vicious – المملكة العربية السعودية
Guuners - العراق
HiPFiRE E-Sports – مصر
XO - المملكة العربية السعودية
R8 Esports - المملكة العربية السعودية
Team Falcons - المملكة العربية السعودية
Death Dose - مصر
VON Team – مصر
يعد فوز فريق Team Falconsعلامة فارقة مهمة في مسيرته في مجال الرياضات الإلكترونية، حيث يسلط الضوء على المواهب الناشئة والروح التنافسية في المنطقة. قدم فريق Team Falcons مجموعة استراتيجية من أبطال لعبة Honor of Kings الذين أدوا دورًا حاسمًا في رحلة الفريق نحو الفوز. تضمنت قائمته مزيجًا متوازنًا من أبطال الهجوم والدفاع، من بينهم لونغ، المعروف بـمهارته في االتصدي للضرر، و موزي الذي يتميز بقدرة كبيرة على صعق الخصوم وخفض صحتهم، أما لايدي جين فأدت دورًا حاسمًا في تحقيق النصر بفضل مهارتها القادرة على إبطاء حركة الخصوم. كان اللاعب الذي أدى الدور المحوري الأبرز في اللعبة هو Bobby، حيث قدم مساهمة استثنائية مثلت عاملاً حاسمًا في اقتناص الفوز لفريق Team Falcons.
وبهذه المناسبة، قال جو زغبي، مدير أول عمليات الألعاب في شركة Level Infinite الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لشركة Tencent Games Global: "غمرتنا حماسة بالغة ونحن نتابع المهارة والبراعة التي أبدتها الفرق واللاعبون المشاركون من المنطقة في تصفيات بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعبةHonor of Kings . فقد أظهرت الفرق المشاركة استعدادها للتنافس على نطاق عالمي، ومتحمسون لتأهل فريق Team Falcons إلى بطولة Honor of Kings في إندونيسيا. وتواصل شعبية Honor of Kings نموها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد سررنا برؤية هذا العدد الهائل من المشجعين من الصين والخارج وهم يتوافدون على المنطقة لمتابعة بطولة منتصف الموسم من كأس العالم للرياضات الإلكترونية القائمة على الدعوة للعبةHonor of Kings في الرياض هذا الصيف، وهي شهادة على الشعبية المتزايدة للعبة."
تمثل بطولة Honor of Kings لعام 2024 الفعالية الختامي لسلسلة ا Invitationa العالمية القائمة للعبة Honor of Kings. تضمنت هذه السلسلة العديد من الفعاليات الرئيسية على مدار العام، وقد تم الإعلان عنها في فبراير 2024، بالإضافة إلى الإعلان عن الالتزام بتقديم 15 مليون دولار أمريكي لتوسيع المنظومة الشاملة للرياضات الإلكترونية الدولية الخاصة بلعبة Honor of Kings.
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