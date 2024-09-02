البنوك تخاطب مستوردى ألعاب الأطفال لحصر طلباتهم لفتح اعتمادات

MENAFN - Al-Borsa News) قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن البنوك بدأت مخاطبة مستوردى القطاع بنهاية الأسبوع الماضى، لحصر طلباتهم لفتح اعتمادات مستندية تمهيدًا لتدبير الدولار لها.

أضاف“صفا” لـ”البورصة”، أن القطاع يستورد ما يتراوح بين 55 و60 مليون دولار سنويًا، وهو ما اعتبره قيمة محدودة بالنسبة لقطاعات أخرى تصنف على أنها غير أساسية مثل السيارات والموبايلات والتى تصل فاتورة استيرادها إلى 6 مليارات دولار سنويًا.

موضوعاتصندوق النقد: مصر تستهدف خفض الضمانات الحكومية تدريجيًا “القابضة للكهرباء” تضع مواصفة جديدة للعدادات مسبقة الدفع لتحويلها إلى ذكية ((فتح الله وشركاه للاستشارات)) يدير صفقة شراء مركب تجارى بـ 5 ملايين دولار

وطالب البنك المركزى بمراعاة محدودية قيمة فاتورة واردات القطاع والتى يعتمد عليها شريحة كبيرة من التجار والمستوردين، وتمثل مصدر دخل لهم، كما أن لها بعدا اجتماعيا لدى الأطفال فى المواسم والأعياد.

أوضح أن البعض كان يعتمد على الغير للاستيراد لتوافر السيولة الدولارية لديه، لكن أدى ذلك لرفع الأسعار بسبب العمولات التى يفرضها المستورد لصالح الغير.

أشار إلى أن بعض مستوردى القطاع تحولوا للتصنيع المحلى بعد ظهور قيود الاستيراد خلال عامى 2022 و2023 وخاصة بعد الحوافز التى اطلقتها الحكومة مؤخرًا.

كان البنك المركزى قد منح الأولوية لتدبير الدولار للواردات الأساسية وذلك فى عام 2022، وتشمل السلع الغذائية والدوائية والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، وفى المقابل اشترط موافقته المسبقة قبل فتح اعتمادات السلع غير الأساسية مثل السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، والنباتات والبذور الغذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة وأي شىء مستعمل، والمفروشات والأثاث.

كشف أن بعض الشركات التى تحولت للتصنيع لديها طلبات تصديرية لدول مجاورة مثل فلسطين واليمن وذلك بعد عرقلة الملاحة فى البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن من الصين.

قال، إن عملاء من“نابلس” فى فلسطين زاروا بعض المصانع فى مصر الأسبوع الماضى، ولكنهم اشترطوا شهادات جودة أوربية، وتسعى تلك المصانع للحصول عليها لتنفيذ تلك الصفقات، وأخرى نفذت صفقات لليمن خلال الشهر الماضى.