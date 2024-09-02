طرح ((جراند شيروكى L)) المجمعة محليًا بسعر 5.4 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت مجموعة ستيلانتس Stellantis التي تمتلك العلامة التجارية الشهيرة جيب Jeep، السيارة جراند شيروكي L المجمعة محليًا، وتأتي بـ 3 صفوف من المقاعد بالرمز L من Long Wheelbase، بسعر بلغ نحو 5.4 مليون جنيه.

وقال هشام حسنى، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس مصر، إن الشركة تطرح اليوم السيارة جيب جراند شيروكي L موديل 2025 مع عودة تصنيعها السيارة محليا من جديد فى الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV.

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أكد أن السيارة هى أولى خطوات التصنيع للشركة داخل السوق المحلى خلال الفترة الحالية، وتسعى الشركة للوصول للاستحواذ على الحصة السوقية التى قد وصلت الشركة لها سابقاً وهى 50% من حجم مبيعات السوق بالفئة التي تنافس بها .

ومن جانبه، قال محمد الدسوقى، مدير تسويق شركة ستلانتيس مصر، إن السيارة جيب جراند شيروكي L موديل 2025، تقدم لأول مرة بالسوق ب 7 مقاعد.

أشار إلى أن السيارة تقدم عبر فئة واحد فقط بالسوق بسعر بلغ نحو 5.4 مليون جنيه.

أضاف أن السيارة جيب جراند شيروكي L، ب6 أسطوانات V6 بسعة 3600 سي سي، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 290 حصان وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة، وهذا المحرك يُعتبر الأكثر ملاءمة للطرق المصرية والمستخدمين المحليين بفضل أدائه المتوازن بين القوة والاقتصاد، وجنوط 20 بوصة.

من حيث الأمان، تأتي جيب جراند شيروكي 2025 مزودة بأكثر من 110 نظام أمان وتقنية لحماية الركاب. تشمل هذه الأنظمة نظام تحذير الاصطدام الأمامي المدمج مع فرامل نشطة، ونظام اكتشاف المشاة، ونظام كشف المسار الخلفي، بالإضافة إلى نظام إدارة المسار النشط. كما تم تجهيز السيارة بكاميرا للرؤية الليلية قادرة على كشف المشاة والحيوانات في الظلام، إلى جانب نظام مساعد الاصطدام في التقاطعات.

ومن ناحية التكنولوجيا، تم تجهيز السيارة بشاشات عرض رقمية عالية التقنية، تتضمن شاشة لمس بقياس 8.4 بوصة أو 10.1 بوصة، مع دعم لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto كما تقدم السيارة نظام ملاحة مدمج يمكنه توفير تحديثات لحركة المرور والطقس في الوقت الفعلي.