طرح ((جراند شيروكى L)) المجمعة محليًا بسعر 5.4 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أطلقت مجموعة ستيلانتس Stellantis التي تمتلك العلامة التجارية الشهيرة جيب Jeep، السيارة جراند شيروكي L المجمعة محليًا، وتأتي بـ 3 صفوف من المقاعد بالرمز L من Long Wheelbase، بسعر بلغ نحو 5.4 مليون جنيه.
وقال هشام حسنى، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس مصر، إن الشركة تطرح اليوم السيارة جيب جراند شيروكي L موديل 2025 مع عودة تصنيعها السيارة محليا من جديد فى مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV.
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أكد أن السيارة هى أولى خطوات التصنيع للشركة داخل السوق المحلى خلال الفترة الحالية، وتسعى الشركة للوصول للاستحواذ على الحصة السوقية التى قد وصلت الشركة لها سابقاً وهى 50% من حجم مبيعات السوق بالفئة التي تنافس بها .
ومن جانبه، قال محمد الدسوقى، مدير تسويق شركة ستلانتيس مصر، إن السيارة جيب جراند شيروكي L موديل 2025، تقدم لأول مرة بالسوق ب 7 مقاعد.
أشار إلى أن السيارة تقدم عبر فئة واحد فقط بالسوق بسعر بلغ نحو 5.4 مليون جنيه.
أضاف أن السيارة جيب جراند شيروكي L، ب6 أسطوانات V6 بسعة 3600 سي سي، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 290 حصان وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة، وهذا المحرك يُعتبر الأكثر ملاءمة للطرق المصرية والمستخدمين المحليين بفضل أدائه المتوازن بين القوة والاقتصاد، وجنوط 20 بوصة.
من حيث الأمان، تأتي جيب جراند شيروكي 2025 مزودة بأكثر من 110 نظام أمان وتقنية لحماية الركاب. تشمل هذه الأنظمة نظام تحذير الاصطدام الأمامي المدمج مع فرامل نشطة، ونظام اكتشاف المشاة، ونظام كشف المسار الخلفي، بالإضافة إلى نظام إدارة المسار النشط. كما تم تجهيز السيارة بكاميرا للرؤية الليلية قادرة على كشف المشاة والحيوانات في الظلام، إلى جانب نظام مساعد الاصطدام في التقاطعات.
ومن ناحية التكنولوجيا، تم تجهيز السيارة بشاشات عرض رقمية عالية التقنية، تتضمن شاشة لمس بقياس 8.4 بوصة أو 10.1 بوصة، مع دعم لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto كما تقدم السيارة نظام ملاحة مدمج يمكنه توفير تحديثات لحركة المرور والطقس في الوقت الفعلي.
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