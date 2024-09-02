انتهاء الإضراب الإسرائيلي بقرار قضائي

وأضافت أن محكمة العمل قبلت موقف الحكومة لوقف الإضراب باعتبار أنه إضراب وليس نزاع عمل.



وردت عائلات الأسرى الإسرائيليين على القرار وقالت "إن الأمر لا يتعلق بالإضراب ولكن بإنقاذ المختطفين الذين تخلى عنهم نتنياهو".



ودخل إضراب عام حيز التنفيذ، صباح اليوم الاثنين، تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ورفضا لعرقلة حكومة بنيامين إبرام تبادل لإعادتهم.



وشارك في الإضراب سلطات محلية وبلديات وجامعات ومدارس والمواصلات العامة وعدد من الوزارات، بينما شهد مطار بن غوريون حالة من الفوضى بعد أن قرر العاملون وشركات الطيران الإسرائيلية مواصلة الإضراب.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قاض بمحكمة العمل أن المحكمة قبلت اقتراح اتحاد النقابات الهستدروت بشأن الإضراب، ولن تصدر أي مذكرات اعتقال.



وفيما يلي أبرز القطاعات التي أعلن مشاركتها حتى الآن في الإضراب الذي دعا له أكبر اتحاد عمالي في إسرائيل:



مطار بن غوريون: أوقف مطار بن غوريون الرحلات لمدة ساعتين، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، استجابة لقرار الإضراب الذي أعلنه رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) أرنون بار ديفيد يوم أمس الأحد.



وخلال ذلك وبعده، توقفت بعض الخدمات في مطار بن غوريون الرئيسي في إسرائيل لكنه يواصل استقبال الرحلات القادمة بحسب وكالة رويترز، بينما أفادت القناة 12 أن العاملين بمطار بن غوريون وشركات طيران إسرائيلية قرروا مواصلة الإضراب، وسط حالة من الفوضى في المطار.



وقالت صحيفة هآرتس، إن المطار استأنف عمله بعد إضراب استمر لساعتين في إطار الإضراب العام.



وتحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن طوابير طويلة في مطار بن غوريون بعد الإعلان عن مشاركته في الإضراب العام.



وقالت إن ناقلات الأمتعة متوقفة في مطار بن غوريون وإن العشرات من الحقائب تراكمت في صالة المغادرة، كما نقلت عن موظفين في المطار تأكيدهم أنه لن تكون هناك رحلات جوية حتى مساء اليوم.



. القطارات والحافلات: توقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف في العديد من المناطق، وبعضها واصل عمله ولكن على نحو جزئي فقط.



. ميناء حيفا: وطال الإضراب أيضا ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل، حيث انضم عمال الميناء حيفا إلى الإضراب العام، وتوقفوا عن تقديم الخدمات المتعلقة بتحميل وتفريغ السفن.



. المستشفيات والبنوك: في حين دخلت المستشفيات في إضراب جزئي بدأت البنوك إضرابا كليا.



وبناء على ذلك، ستكتفي المستشفيات بالعمل في أقسام الطوارئ، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، وسيتم تأجيل العمليات الجراحية الأخرى التي تم الترتيب لها مسبقًا. كما لن تعمل أقسام العيادات الخارجية.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإضراب لن يشمل المستشفيات على خط النزاع، وطب الطوارئ، وغرف الطوارئ، ومعاهد الأورام ومراكز غسيل الكلى، وغرف الولادة والخداج، وذلك من أجل تقليل الضرر على الجمهور قدر الإمكان.



. المدارس والجامعات: وقد شارك المدرسون والعاملون أيضا في المدارس والجامعات في الإضراب العام، دون اتضاح نسبة مشاركتهم في الإضراب.



. شركات القطاع الخاص: عملت العديد من شركات القطاع الخاص على نحو طبيعي مع السماح للموظفين بالمشاركة في الإضراب، مما أدى إلى تعطل الكثير من الخدمات.



. الأخصائيون الاجتماعيون: أعلنت نقابة الأخصائيين الاجتماعيين في إسرائيل الإضراب عن العمل وفقا لتوجيهات الهستدروت.



وقالت النقابة إنه ووفقا لقرار الإضراب ستتوقف خدماتها للأسر الفقيرة وضحايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وكبار السن والأطفال المعرضين للخطر، وضحايا الجريمة، وضحايا الأعمال العدائية، وذوي الإعاقة في الجيش الإسرائيلي، كما لن تعمل أقسام الخدمات الاجتماعية في معظم السلطات المحلية. وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت.



. مراكز التسوق: أغلقت العديد من كبريات مراكز التسوق أبوابها ومواقف السيارات بداخلها، وأعلنت مشاركتها في الإضراب، وتركت الخيار للمستأجرين، الذين قالت إنه عليهم أن يتصرفوا وفقا لما تمليه عليه ضمائرهم، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.



. الشركات العقارية: أفادت صحيفة معاريف أن شركات العقارات انضمت هي الأخرى إلى الإضراب، وذكرت مجموعة من الشركات التي قررت الاستجابة لقرار الإضراب، وأغلقت مكاتبها ومراكزها التجارية وفقا لذلك.



ومنذ أشهر، يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبون باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.



ويهدد وزراء اليمين المتطرف، بينهم بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينص على انسحاب كامل للجيش و/ أو إنهاء الحرب على غزة.



وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة، خلَّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال. (الجزيرة نت)