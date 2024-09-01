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بالفيديو كيفان قطعة 1 كوميديا اجتماعية غنائية ممتعة تستحق المشاهدة

9/1/2024 7:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
حينما تذهب لأي عمل مسرحي للمخرج محمد الحملي، تأكد أنك لن تندم على وقتك، بل ستستمتع بعمل يحمل المتعة البصرية والفكرية، وهذا ما حدث لي وأنا أشاهد عمله المسرحي الجديد «كيفان قطعة 1» الذي يعرض حاليا على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية، وهو عمل اجتماعي موسيقي وغنائي كوميدي استمتع به الجمهور بالفعل، فمسرح الحملي يحاكي الواقع المعيش بلغة طريفة رشيقة وعفوية، كتابة وإخراجا، لغة بعيدة عن الابتذال والادعاء.
المسرحية من تأليف وإنتاج عبدالله الرميان، إخراج محمد الحملي، ومن بطولتهما ومعهما نخبة من النجوم مثل: عبدالله الخضر والنجمة البحرينية سلوى بخيت وجمال الشطي وصادق بهبهاني وأحمد التمار وحسين المهنا وبشرى ورابعة اليوسف ومشعل الفرحان وفهد ليلي، مساعدا الإخراج: حسين المهنا وبيبي النوري، وتدور أحداث القصة حول فرقة أم ياسين (سلوى بخيت) وهي فرقة شعبية تسكن في منطقة كيفان وتحظى بشهرة كبيرة ويعمل معها في الفرقة مطربان ابنها (محمد الحملي) وصديقه (عبدالله الرميان) وفي يوم عرس ابن «أم ياسين» الصغير (أحمد التمار) على شقيقة عبدالله الرميان (رابعة اليوسف) تحدث الكثير من المواقف الغريبة الكوميدية للعروس ما يشير الى أن هذا الزواج «نحس»، وفي هذا التوقيت تأتي فرقة محيسن يمامة (عبدالله الخضر) ومعه زميلاه في الفرقة صادق بهبهاني وحسين المهنا وهم دكاترة أكاديميون في الموسيقى، ولكنهم لم يحققوا الشهرة والانتشار الذي كانوا يحلمون بها فيذهبون إلى كيفان ولقاء فرقة «ام ياسين» ويسعون لأخذ أفراد من فرقتها، وينجحون في أخذ مطرب الفرقة «ياسين» ليحققوا الشهرة ويبدأ الصراع بين الفرقتين.
اعتمد محمد الحملي في إدارته للمسرحية كمخرج على ثلاثة عناصر متكاملة، هي النص والجمهور والفرقة من الممثلين، فالحملي صنع نجومية كثير ممن عملوا معه واكتشف مواهب واعدة أصبحوا فيما بعد نجوم المسرح والتلفزيون، ملأوا الساحة الفنية تألقا وبهجة، بالإضافة إلى انه أحدث تجديدا في فن الإخراج المسرحي محررا إياه من الديكورات التقليدية، وقد أجاد التعامل مع نص المسرحية ومنحه الروح والحياة والبهجة من خلال الإضاءة والألوان والأزياء والمكياج، والموسيقى والأغاني، إلى جانب أداء الممثلين الممتع، وهذا هو مفهوم المسرح الشامل.
من جانبه، نجح الكاتب عبدالله الرميان في إضحاكنا على مواقف وأوضاع لا تحتمل الضحك من دون أي لفظ هابط أو خارج، إذ قدمت بأسلوب واقعي، وهو ما يؤكد ملكة الفكاهة لديه وبراعته في كتابة حوار حي متدفق يتميز بالتركيز وخفة الظل والصدق عن مختلف الشخصيات، وكلها عناصر ساعدت على النجاح الذي حصدوه، والعمل في مجمله يستحق المشاهدة ويثبت أن مثل هذه الموضوعات لا تستهلك لأن القيمة الفنية والقدرة على التناول تعيش دائما.
أما بالنسبة لأداء الممثلين، فقدم الثلاثي محمد الحملي وعبدالله الخضر وعبدالله الرميان أداء عالي المستوى مثلما تعودنا منهم في كل أعمالهم السابقة، فجميعهم يملكون «كاريزما» خاصة لكل واحد منهم، وكانوا في مباراة من التنافس الشريف على تقديم أفضل ما لديهم للجمهور المتحمس لمشاهدة العرض، فالخضر صال وجال على المسرح وقدم أداء تلقائيا أمتع به الحضور، واستطاع الحملي والرميان انتزاع الضحك والإعجاب من جميع المتواجدين في المسرح بأدائهم السهل الممتنع، كما قدمت الفنانة الكبيرة سلوى بخيت شخصية «أم ياسين» بشكل متميز «ما شاء الله عليها» تمتلك حسا كوميديا رائعا.
وقدم الفنان أحمد التمار في تجربته الجديدة مع فرقة «باك ستيج قروب» واحدا من اجمل أدواره، فكان «ملح العمل» بتقديمه شخصية المعرس ضعيف الشخصية، وجسد الثنائي صادق بهبهاني وحسين المهنا دوريهما بشكل جميل وبأداء احترافي، فيما كانت الفنانة بشرى مفاجأة العرض، فبالرغم من أنها التجربة الأولى لها في المسرح الا أنها كانت واثقة من نفسها، وقدمت أداء متوازنا بشكل عفوي، وتتمتع بقدر كبير من خفة الدم.
وأجاد الفنان القدير جمال الشطي «تعويذة» فرقة «باك ستيج قروب» في تجسيد شخصية متعهد الحفلات بخفة دم شديدة، استحق تصفيق الحضور له اكثر من مرة، وتميزت الفنانة رابعة اليوسف في دور الزوجة «المنحوسة» التي تحدث لها العيد من الحوادث ليلة زفافها، فقدمت الدور بشكل جميل، ولعب الفنان مشعل الفرحان شخصية الشاب «الخبل» بصورة كوميدية، وهذا الأداء يجعلنا نتوقع لهذا الفنان نجاحات كثيرة في الفترة المقبلة، وأجاد فهد ليلي في دور شقيق العروس «المجسم» الذي يتعامل مع زوج شقيقته بعنف بطريقة جيدة وفي حدود الدور المرسوم له، وقدم فهد أكثر من مشهد مع الحملي والتمار بشكل مميز تعالت معه ضحكات الجمهور.

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