بالفيديو كيفان قطعة 1 كوميديا اجتماعية غنائية ممتعة تستحق المشاهدة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ياسر العيلة
حينما تذهب لأي عمل مسرحي للمخرج محمد الحملي، تأكد أنك لن تندم على وقتك، بل ستستمتع بعمل يحمل المتعة البصرية والفكرية، وهذا ما حدث لي وأنا أشاهد عمله المسرحي الجديد «كيفان قطعة 1» الذي يعرض حاليا على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية، وهو عمل اجتماعي موسيقي وغنائي كوميدي استمتع به الجمهور بالفعل، فمسرح الحملي يحاكي الواقع المعيش بلغة طريفة رشيقة وعفوية، كتابة وإخراجا، لغة بعيدة عن الابتذال والادعاء.
المسرحية من تأليف وإنتاج عبدالله الرميان، إخراج محمد الحملي، ومن بطولتهما ومعهما نخبة من النجوم مثل: عبدالله الخضر والنجمة البحرينية سلوى بخيت وجمال الشطي وصادق بهبهاني وأحمد التمار وحسين المهنا وبشرى ورابعة اليوسف ومشعل الفرحان وفهد ليلي، مساعدا الإخراج: حسين المهنا وبيبي النوري، وتدور أحداث القصة حول فرقة أم ياسين (سلوى بخيت) وهي فرقة شعبية تسكن في منطقة كيفان وتحظى بشهرة كبيرة ويعمل معها في الفرقة مطربان ابنها (محمد الحملي) وصديقه (عبدالله الرميان) وفي يوم عرس ابن «أم ياسين» الصغير (أحمد التمار) على شقيقة عبدالله الرميان (رابعة اليوسف) تحدث الكثير من المواقف الغريبة الكوميدية للعروس ما يشير الى أن هذا الزواج «نحس»، وفي هذا التوقيت تأتي فرقة محيسن يمامة (عبدالله الخضر) ومعه زميلاه في الفرقة صادق بهبهاني وحسين المهنا وهم دكاترة أكاديميون في الموسيقى، ولكنهم لم يحققوا الشهرة والانتشار الذي كانوا يحلمون بها فيذهبون إلى كيفان ولقاء فرقة «ام ياسين» ويسعون لأخذ أفراد من فرقتها، وينجحون في أخذ مطرب الفرقة «ياسين» ليحققوا الشهرة ويبدأ الصراع بين الفرقتين.
اعتمد محمد الحملي في إدارته للمسرحية كمخرج على ثلاثة عناصر متكاملة، هي النص والجمهور والفرقة من الممثلين، فالحملي صنع نجومية كثير ممن عملوا معه واكتشف مواهب واعدة أصبحوا فيما بعد نجوم المسرح والتلفزيون، ملأوا الساحة الفنية تألقا وبهجة، بالإضافة إلى انه أحدث تجديدا في فن الإخراج المسرحي محررا إياه من الديكورات التقليدية، وقد أجاد التعامل مع نص المسرحية ومنحه الروح والحياة والبهجة من خلال الإضاءة والألوان والأزياء والمكياج، والموسيقى والأغاني، إلى جانب أداء الممثلين الممتع، وهذا هو مفهوم المسرح الشامل.
من جانبه، نجح الكاتب عبدالله الرميان في إضحاكنا على مواقف وأوضاع لا تحتمل الضحك من دون أي لفظ هابط أو خارج، إذ قدمت بأسلوب واقعي، وهو ما يؤكد ملكة الفكاهة لديه وبراعته في كتابة حوار حي متدفق يتميز بالتركيز وخفة الظل والصدق عن مختلف الشخصيات، وكلها عناصر ساعدت على النجاح الذي حصدوه، والعمل في مجمله يستحق المشاهدة ويثبت أن مثل هذه الموضوعات لا تستهلك لأن القيمة الفنية والقدرة على التناول تعيش دائما.
أما بالنسبة لأداء الممثلين، فقدم الثلاثي محمد الحملي وعبدالله الخضر وعبدالله الرميان أداء عالي المستوى مثلما تعودنا منهم في كل أعمالهم السابقة، فجميعهم يملكون «كاريزما» خاصة لكل واحد منهم، وكانوا في مباراة من التنافس الشريف على تقديم أفضل ما لديهم للجمهور المتحمس لمشاهدة العرض، فالخضر صال وجال على المسرح وقدم أداء تلقائيا أمتع به الحضور، واستطاع الحملي والرميان انتزاع الضحك والإعجاب من جميع المتواجدين في المسرح بأدائهم السهل الممتنع، كما قدمت الفنانة الكبيرة سلوى بخيت شخصية «أم ياسين» بشكل متميز «ما شاء الله عليها» تمتلك حسا كوميديا رائعا.
وقدم الفنان أحمد التمار في تجربته الجديدة مع فرقة «باك ستيج قروب» واحدا من اجمل أدواره، فكان «ملح العمل» بتقديمه شخصية المعرس ضعيف الشخصية، وجسد الثنائي صادق بهبهاني وحسين المهنا دوريهما بشكل جميل وبأداء احترافي، فيما كانت الفنانة بشرى مفاجأة العرض، فبالرغم من أنها التجربة الأولى لها في المسرح الا أنها كانت واثقة من نفسها، وقدمت أداء متوازنا بشكل عفوي، وتتمتع بقدر كبير من خفة الدم.
وأجاد الفنان القدير جمال الشطي «تعويذة» فرقة «باك ستيج قروب» في تجسيد شخصية متعهد الحفلات بخفة دم شديدة، استحق تصفيق الحضور له اكثر من مرة، وتميزت الفنانة رابعة اليوسف في دور الزوجة «المنحوسة» التي تحدث لها العيد من الحوادث ليلة زفافها، فقدمت الدور بشكل جميل، ولعب الفنان مشعل الفرحان شخصية الشاب «الخبل» بصورة كوميدية، وهذا الأداء يجعلنا نتوقع لهذا الفنان نجاحات كثيرة في الفترة المقبلة، وأجاد فهد ليلي في دور شقيق العروس «المجسم» الذي يتعامل مع زوج شقيقته بعنف بطريقة جيدة وفي حدود الدور المرسوم له، وقدم فهد أكثر من مشهد مع الحملي والتمار بشكل مميز تعالت معه ضحكات الجمهور.
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