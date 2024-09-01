مقتل 3 عناصر من شرطة الاحتلال في إطلاق نار بالضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬حاصرت‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬الخليل‭ ‬وقتلت‭ ‬فلسطينيا‭ ‬يُشتبه‭ ‬في‭ ‬تنفيذه‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬إذنا‭-‬ترقوميا‭. ‬

وأشادت‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بالهجوم‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عنه،‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬رد‭ ‬طبيعي‭ ‬على‭ ‬المجازر‭ ‬البشعة‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬بيان‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬ندعو‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يحمل‭ ‬السلاح‭ ‬لتوجيه‭ ‬الرصاص‭ ‬إلى‭ ‬صدور‭ ‬المحتلين‭ ‬الذين‭ ‬يواصلون‭ ‬ارتكاب‭ ‬المجازر‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الصامد‮»‬‭.‬

ويرتفع‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للقتلى‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬خارج‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بعد‭ ‬وفيات‭ ‬الأمس‭. ‬ولقي‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬إسرائيليا‭ ‬وأجنبيا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬صاروخية‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وتنفذ‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مداهمات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الاقتحامات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭.‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬شقيقين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفر‭ ‬دان‭ ‬خارج‭ ‬جنين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬حيث‭ ‬تنفذ‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عملية‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وقالت‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬إن‭ ‬مقاتليهما‭ ‬يشتبكون‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬وألحقت‭ ‬الاقتحامات‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬يومها‭ ‬الخامس‭ ‬أضرارا‭ ‬جسيمة‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬بمدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومخيم‭ ‬اللاجئين‭ ‬المجاور‭ ‬لها،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان،‭ ‬إذ‭ ‬تضرر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬والمباني‭ ‬ودمرت‭ ‬جرافات‭ ‬مدرعة‭ ‬شوارع‭ ‬كثيرة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬قنابل‭.‬

واستشهد‭ ‬24‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وأعلنت‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬الشهداء‭ ‬أعضاء‭ ‬بهما‭. ‬

وقال‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬110‭ ‬فلسطينيين‭.‬

ومنذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬قتلت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬نحو‭ ‬680‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬مسلحون‭ ‬وشبان‭ ‬يرشقون‭ ‬الحجارة‭ ‬ومدنيون،‭ ‬واعتقلت‭ ‬حوالي‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬فلسطيني‭ ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة

الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬ألفا‭ ‬و738‭ ‬شهيدا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬94‭ ‬ألفا‭ ‬و154‭ ‬إصابة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

‭ ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬ارتكب‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ثلاث‭ ‬مجازر‭ ‬ضد‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ووصل‭ ‬منها

للمستشفيات‭ ‬47‭ ‬شهيدا‭ ‬و94‭ ‬مصابا‭ ‬خلال‭ ‬الـ24‮

‬ساعة‭ ‬الماضية‮»‬‭.

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وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬الـ‭ ‬331‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‮»‬‭.‬