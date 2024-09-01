مقتل 3 عناصر من شرطة الاحتلال في إطلاق نار بالضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القدس المحتلة
– (رويترز): قال مسؤولون إسرائيليون إن ثلاثة شرطيين إسرائيليين قتلوا أمس عندما تعرضت مركبة كانوا يستقلونها لإطلاق نار قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش إن قوات الأمن حاصرت منزلا في الخليل وقتلت فلسطينيا يُشتبه في تنفيذه الهجوم الذي وقع عند تقاطع إذنا-ترقوميا.
وأشادت حركة حماس، التي تخوض حربا ضد إسرائيل في قطاع غزة، بالهجوم في الضفة الغربية، إلا أنها لم تعلن مسؤوليتها عنه، قائلة إنه «رد طبيعي على المجازر البشعة وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة».
وأضاف بيان حماس «ندعو كل من يحمل السلاح لتوجيه الرصاص إلى صدور المحتلين الذين يواصلون ارتكاب المجازر في حق أهلنا في قطاع غزة الصامد».
ويرتفع العدد الإجمالي للقتلى الإسرائيليين في الهجمات الفلسطينية خارج غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 22 على الأقل بعد وفيات الأمس. ولقي نحو 20 إسرائيليا وأجنبيا حتفهم في هجمات صاروخية من جنوب لبنان.
وتنفذ المئات من القوات الإسرائيلية مداهمات في أنحاء الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي في واحدة من أكبر الاقتحامات في المنطقة منذ أشهر.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أمس إن قوات إسرائيلية قتلت شقيقين فلسطينيين بالرصاص في بلدة كفر دان خارج جنين في شمال الضفة الغربية حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عملية مستمرة منذ يوم الأربعاء.
وقالت حركتا حماس والجهاد إن مقاتليهما يشتبكون مع القوات الإسرائيلية في جنين وألحقت الاقتحامات التي دخلت يومها الخامس أضرارا جسيمة بالبنية التحتية بمدينة جنين ومخيم اللاجئين المجاور لها، وهي منطقة مكتظة بالسكان، إذ تضرر العديد من المنازل والمباني ودمرت جرافات مدرعة شوارع كثيرة بحثا عن قنابل.
واستشهد 24 فلسطينيا على الأقل منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية. وأعلنت حماس والجهاد الإسلامي أن أغلب الشهداء أعضاء بهما.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على 110 فلسطينيين.
ومنذ السابع من أكتوبر قتلت قوات الاحتلال نحو 680 فلسطينيا، بمن فيهم مقاتلون مسلحون وشبان يرشقون الحجارة ومدنيون، واعتقلت حوالي خمسة آلاف فلسطيني وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و738 شهيدا، إلى جانب أكثر من 94 ألفا و154 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها
للمستشفيات 47 شهيدا و94 مصابا خلال الـ24
ساعة الماضية».
وأضافت أنه في «اليوم الـ 331 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
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