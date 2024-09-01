الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس المحتلة /PNN/ أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عددا من الحواجز العسكرية المحيطة بمدينه القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حزما والزعيم، وأطلقت القنابل الضوئية في محيط بلدة حزما شرق القدس.
وأضافوا أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية عناتا بالكامل، ولم تسمح للمركبات بالخروج من القرية أو الدخول اليها، بالتزامن مع إغلاق حاجز جبع العسكري.
وأوقفت قوات الاحتلال عدد من مركبات المواطنين على تلك الحواجز وفتشتها.
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