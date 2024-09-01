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الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس

9/1/2024 2:13:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN/ أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عددا من الحواجز العسكرية المحيطة بمدينه القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حزما والزعيم، وأطلقت القنابل الضوئية في محيط بلدة حزما شرق القدس.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية عناتا بالكامل، ولم تسمح للمركبات بالخروج من القرية أو الدخول اليها، بالتزامن مع إغلاق حاجز جبع العسكري.

وأوقفت قوات الاحتلال عدد من مركبات المواطنين على تلك الحواجز وفتشتها.

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