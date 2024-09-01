Sunday, 01 September 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعيق حركة المواطنين في اللبن الشرقية

9/1/2024 2:13:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-
أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حركة الدخول والخروج من وإلى قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال نصب حاجزا عسكريا على مدخل القرية، واحتجز عشرات المركبات وقام بتفتيشها والتدقيق
في البطاقات الشخصية للمواطنين.

_

MENAFN01092024000205011050ID1108623309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث