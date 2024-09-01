الاحتلال يعيق حركة المواطنين في اللبن الشرقية
التاريخ
9/1/2024 2:13:22 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس/PNN-
أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حركة الدخول والخروج من وإلى قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال نصب حاجزا عسكريا على مدخل القرية، واحتجز عشرات المركبات وقام بتفتيشها والتدقيق
في البطاقات الشخصية للمواطنين.
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