Sunday, 01 September 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل شاب من أم الفحم في جريمة إطلاق نار

9/1/2024 2:13:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أم الفحم/PNN- قتل الشاب محمد علي عثمان محاميد، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ48، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عرعرة المثلث؛ الليلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب تعرض لإطلاق نار عند خروجه من قاعة أفراح في عرعرة. وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، بيد أنه جرى إقرار وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، حيث ارتفع عدد الضحايا منذ بداية العام إلى 149، بينهم 8 نساء و6 أطفال، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 إمرأة.

MENAFN01092024000205011050ID1108623308

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث