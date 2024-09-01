مقتل شاب من أم الفحم في جريمة إطلاق نار

(MENAFN
- Palestine News Network
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أم الفحم/PNN- قتل الشاب محمد علي عثمان محاميد، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ48، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عرعرة المثلث؛ الليلة.
وأفادت مصادر محلية بأن الشاب تعرض لإطلاق نار عند خروجه من قاعة أفراح في عرعرة. وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، بيد أنه جرى إقرار وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.
ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، حيث ارتفع عدد الضحايا منذ بداية العام إلى 149، بينهم 8 نساء و6 أطفال، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.
وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 إمرأة.
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