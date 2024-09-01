مقتل شاب من أم الفحم في جريمة إطلاق نار

MENAFN - Palestine News ) أم الفحم/PNN- قتل الشاب محمد علي عثمان محاميد، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ48، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عرعرة المثلث؛ الليلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب تعرض لإطلاق نار عند خروجه من قاعة أفراح في عرعرة. وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، بيد أنه جرى إقرار وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، حيث ارتفع عدد الضحايا منذ بداية العام إلى 149، بينهم 8 نساء و6 أطفال، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 إمرأة.