استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة: دخل عدوان الاحتلال على قطاع غزة يومه الـ331

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ331، حيث يواصل جيش الاحتلال استهداف مناطق متفرقة في القطاع، بعدما استشهد أكثر من 60 مواطناً جراء القصف منذ فجر السبت.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و 205اصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 49691 شهيداو 94060 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وانطلقت في منطقة وسط قطاع غزة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

واستثنت إسرائيل من الهدنة مخيمي البريج المغازي وجزء من النصيرات وجزء من دير البلح.

وتستمر الحملة اربعة ايام وسط القطاع ثم اربع بخان يونس وتنتهي بغزة والشمال.

جنوب قطاع غزة

وواصل جيش الاحتلال القصف المدفعي المكثف على شمال رفح وجنوب خان يونس .

واستشهد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 32 مواطنامن رفح وخان يونس.

وسط القطاع

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بعد يوم دام ادى لاستشهاد 21

من سكان المخيم.



