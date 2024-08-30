الصحة: البدء بحملة التطعيم في المحافظات الجنوبية ضد شلل الأطفال بعد غد الأحد

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN/ أعلن الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الجمعة، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية للأطفال تحت سن 10 سنوات، ستبدأ اعتبارا من بعد غد الأحد.

وأوضح الوزير أبو رمضان، في بيان، أن برنامج التطعيم سيكون كالتالي: من يوم الأحد وحتى الأربعاء (1-4 /9/ 2024) في محافظة دير البلح، ومن يوم الخميس وحتى الأحد المقبل (5-8/9/2024) في محافظة خان يونس، ومن يوم الاثنين وحتى يوم الخميس (9-12/9/2024) في محافظة غزة والشمال.

وأكد وزير الصحة أنه سيتم معدات السلسلة الباردة من منطقة إلى أخرى حسب برنامج التطعيم في كل محافظة.

وشدد على أن وزارة الصحة تقود حملة التطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف"، و"الأونروا"، مؤكدا أن الطعم آمن تماما.

وتوجه وزير الصحة إلى أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية بضرورة تطعيم أطفالهم وعدم الالتفات إلى الشائعات التي يبثها الاحتلال ويحاول من خلالها التشكيك بصلاحية هذه الطعومات.

ونشرت وزارة الصحة خرائط ميدانية تبين أماكن ومراكز التطعيم، كما أرسلت رسائل نصية للمواطنين في قطاع غزة لإعلامهم بمواعيد تلقي المطاعيم.