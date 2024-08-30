كابينيت الاحتلال يصادق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا باتفاق تبادل أسرى

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ قرر الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، الليلة الماضية، المصادقة على الخرائط التي تقضي باستمرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، في إطار اتفاق حول تبادل أسرى، حسبما قال اليوم، الجمعة، مسؤول إسرائيلي شارك في اجتماع الكابينيت.

وأيد المصادقة على هذه الخرائط التي وضعها الجيش الإسرائيلي ثمانية وزراء، وعارضها الأمن، يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن التصويت.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينيت، إن“كارثة 7 أكتوبر وقعت نتيجة أن محور فيلادلفيا لم يكن بأيدي إسرائيل، وهذه المرة تصر إسرائيل على الاحتفاظ بهذه الحدود بأيديها”.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن“التصويت في الكابينيت يعني اتخاذ قرار بأن يبقى الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا”.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن نتنياهو رفض أقوال غالانت، وذكر أن المسؤولين الأمنيين قالوا ذلك قبل تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة، في العام 2005، والانسحاب من لبنان، في العام 2000، وادعى أن تقديراتهم تبددت.

يشار إلى أن قرار الكابينيت يأتي بعد عدة أيام من نقل إسرائيل هذه الخرائط إلى الولايات المتحدة ومصر وحركة حماس.

من جانبهم، قال غالانت ومندوبو وزارة الأمن خلال اجتماع الكابينيت إنه لا ضرورة لبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا في إطار اتفاق تبادل أسرى، وأنه سيكون بالإمكان توفير رد أمني من دون نشر قوات في هذه المنطقة.