الصحة العالمية: 17 مستشفى فقط تعمل جزئيا في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) جنيف / PNN / قال مدير الطوارئ العالمية بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الجمعة، إن 17 فقط من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم الخدمات جزئيا.

جاء ذلك في مناقشة للوضع الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر، شارك فيها رايان عبر الإنترنت.

وذكر رايان أن المستشفيات معرضة للخطر بسبب الأضرار المادية ونقص الوقود ومحدودية الإمدادات الطبية وقلة الموظفين.

وأشار إلى استمرار الإبلاغ عن الهجمات على خدمات الرعاية الصحية في غزة، حيث دُمِّر نظام الرعاية الصحية إلى حد كبير.

وقال: "وثقت منظمة الصحة العالمية 1098 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بين 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023 و22 آب/ اغسطس 2024، وقع 492 منها في غزة"، مضيفا أن

"تلك الهجمات أسفرت عن 747 قتيلا و969 جريحا".