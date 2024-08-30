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السلوق غلة اقتصادية ربطت الهند والقطيف - جريدة الوطن السعودية

8/30/2024 4:55:01 AM
(MENAFN- Al Watan) في أغسطس منذ أكثر من 160 عاما كانت الأسواق القطيفية تشهد انتعاشا كبيرا في تجارتها مع شرق آسيا، وعلى الأخص الهند، وذلك برطب السلوق (وهو رطب مغلي ومجفف، ويستخدم منه صنف الخنيزي بشكل خاص)، حيث كان السلوق أحد أهم وأبرز الغلات الاقتصادية التي يصدرها القطيفيون إلى الهند، بالإضافة إلى اللؤلؤ، وتوابع منتجات النخيل، من تمر ودبس وغيرها، بينما كانت القطيف تستقبل من الهند الأرز، البهارات، القهوة، والمنسوجات.
وخلق هذا التبادل التجاري علاقة وطيدة بين أبناء المنطقة والهند، شملت المنافع التجارية، والتبادل الثقافي، وصولا إلى التأثير والارتباط الاجتماعي وعلاقات الزواج والمصاهرة، وتأثر بيوتات القطيف بتقاليد وعادات هندية ما زالت سارية حتى اليوم.
منصة تصدير
حسب مؤرخين ومهتمين بتاريخ المنطقة، كانت جمارك القطيف منصة تصدير تجارية للسلوق الموجه إلى الهند من منتصف القرن الـ19 وحتى منتصف القرن الـ20، قبل أن تتوقف تجارة السلوق نهائيا، وإن استمرت العلاقة التجارية بغلات ومنتجات أخرى.
وكان رطب السلوق يحمّل بأخياش على ظهور الحمير (أكياس الخيش نسيج قماشي يستخدم في المهمات التي تتطلب تحملا ومتانة مثل حفظ الأطعمة من الفساد)، وذلك بعد سلق الرطب وتجفيفه.
واستمرت تلك الحركة حتى منتصف ستينيات القرن الماضي. وبحسب الباحث التاريخي عبدالرسول الغريافي، توقف تصدير السلوق عام 1966 حين منعت رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي في بداية عهدها استيراد السلوق من شرق المملكة بوصفه نوعا من الترفيه والبذخ في المعيشة، وجاء قرارها من باب تحسين اقتصاد الهند الذي كان يعاني تدهورا حينئذ.
وقد أثر القرار على تصدير السلوق، حيث اكتفى مزارعو القطيف بسلقه للاستهلاك المحلي، وتصدير بعضه لدول الخليج، ثم تدريجيا توقفت تجارة السلوق، وبات من النادر استخدامه حتى في المنطقة، حتى أن الجيل الحالي يجهلون ما هو، ولا يعرفون طعمه وطريقة عمله.
علاقة بدأها كالونجي
ذكر الباحث عدنان محمد العوامي أن علاقة الهند التجارية بالقطيف تعود إلى سنوات مضت، حيث تم تأسيسها عام 1864 على يد رجل ثري من مدينة كتش الهندية، يدعى كالونجي، الذي مارس التجارة 12 عامًا في القطيف، وتبعه عدد من التجار الهنود ممن فتحوا فروعا لمؤسساتهم التجارية في القطيف، فضلا عن صغار التجار الذين كانوا يزورون القطيف بشكل دوري، ويقال إن عددهم وصل في إحدى الفترات إلى 60 تاجرا.
لكن العوامي يؤكد أنه لم يتم التأكد بشكل قاطع من حجم رأس المال الذي استخدمه التجارفي القطيف، لكنه يجزم أنه كان كبيرا جدا، معللا ذلك بأن التجار الهندوس - قبل احتلال الأتراك ميناء القطيف، وحتى بعد ذلك الاحتلال بسنوات - كانوا يتحكمون بالجزء الأكبر من النشاط التجاري في القطيف.
وأوضح أن الهند كانت تورد الأرز والقطن والسكر والقهوة والبهارات، وتستورد اللؤلؤ من القطيف والبحرين، والتمور والجلود المدبوغة.
وعلق: ((خلال الأعوام الخمسة المنتهية عام 1895 تراوحت قيمة البضائع التجارية التي باعها الهنود في القطيف بين 700 و800 ألف روبية سنويا، وعليه يمكن القول إن حجم التبادل التجاري الذي أنجزه هؤلاء التجار بلغ نحو 1.5 مليون روبية سنويا تقريبًا)).
انسحاب وتوقف
أشار العوامي إلى أن الهندوس بدأوا الانسحاب من القطيف بحلول 1900 بعد إقامة مركز جمارك تركي في ميناء القطيف، حيث تبنى الأتراك نظام الضمان (ضمان الجمارك أو جمع الضرائب)، وكان على الهنود مواجهة نهم وجشع المسؤولين الأتراك، وعدم الاستقرار التجاري وحتى الاجتماعي.
ونقلا عن مجلة البعثة الكويتية (201 لشهر جمادى الأول والثاني من عام 1372)، فقد أسس تجار هنود شركة باسم ((السادة غانغارام تیکم داس))، لمحاولة استئناف النشاط التجاري، وإقامة فرع لهم القطيف، وذلك في السنوات الثلاث قبل 1900، وتولى إدارتها أحد موظفيها المسلمين، ويدعى الحاج جمعة بن ناصر، ولكن المسؤولين الأتراك طردوه، ومنذ ذلك الحين توقف التجار الهندوس عن التعامل التجاري المباشر مع القطيف بشكل نهائي.
عائد وأرباح مليونية
تذكر وثائق تاريخية أن العلاقات التجارية الهندية بالمنطقة لم تقتصر على السلوق فقط، بل كانت تعتمد على تصدير التمور، وحتى ((الدبس)) المستخرج من التمر. كما كانت تصدر اللؤلؤ الذي اشتهر بممارسة استخراجه صيادو القطيف سنوات عدة، لما كان يدره من أرباح طائلة.
إلى ذلك تنقل الوثائق أن عام 1901 كان المشهد الاقتصادي بين شرق المملكة (القطيف) وشرق آسيا (الهند) يشهد حركة تجارية كبيرة لتصدير ((السلوق)) من القطيف إلى كراتشي تحديدا، بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الأرز والبضائع الأخرى من الهند عن طريق البحرين، ومنها للقطيف. كما أن القطيف كانت تعد سوقا للؤلؤ الذي يستخرجه أسطول اللؤلؤ الكويتي.
وتوجد رسالة مؤرخة في 10 أغسطس 1900 من المعتمد السياسي البريطاني المساعد في البحرين حول عرض التجار الهنود تعيين معتمد محلي من أعالي القطيف مقابل دفعهم كامل النفقات المترتبة على ذلك، وكانت الرسالة موجهة إلى أ. س. كمبل، المساعد الأول للمقيم السياسي في بوشهر، وقد نشرها العوامي في إحدى الصحف المحلية، وأبان محتواها ((أن إجمالي ما يتم تصديره من سلوق القطيف إلى كراتشي يصل إلى نحو 150 ألف كيس سنويًا، أي ما تبلغ قيمته آنذاك 2.260 مليون روبية)).
زواج وعادات
استمرت العلاقة بين القطيف والهند على الرغم من التوقف التجاري عن تصدير السلوق، وتواصلت في منتجات أخرى. وعلى الرغم من توقف وانسحاب كبار تجار الهنود من مؤسساتهم في القطيف، فإنهم تركوا أثرا كبيرا في ثقافة ومجتمع القطيف.
تذكر زكية آل عويشير، البالغة من العمر 40 عاما، أن والدها -رحمه الله- وهو من سكان قلعة القطيف، المعروفة بنشاط ساكنيها التجاري وثقافتهم الكبيرة وانفتاحهم على الآخر، تزوج والدتها الهندية في سن صغيرة جدا، وفي وقت كانت فيه تجارة الهند والقطيف نشطة، حيث تزوج عدد من تجار القطيف بسيدات من الهند. وبحسب ما تروي والدتها، فقد تعايشت في المجتمع القطيفي بكل مودة ومحبة، وتعلمت اللغة العربية، وأتقنت اللهجة القطيفية مع مرور السنوات، وأنجبت من والدها ابنين و4 بنات، وما زالت تقيم في القطيف.
وبالإضافة إلى علاقات الصداقات والزواج، راجت عادات هندية في القطيف، منها تقاليد زفاف العروس، ولبس الساري الهندي، وما يلحقه من إكسسوارات وكماليات، حتى التزين بالحناء الذي لا يزال أحد أهم التقاليد المحلية المكتسبة من الهند.
السلوق
رطب مغلي ومجفف
يستخدم منه صنف الخنيزي بشكل خاص
كان من أهم الغلات الاقتصادية في القطيف
كان مصدرا مهما للتصدير من القطيف إلى الهند

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