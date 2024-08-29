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الهلال يدرس قرارا صادما ضد نيمار.. ما هو؟

8/29/2024 3:03:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي يدرس اتخاذ قرار صارم تجاه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق.


ويواصل نيمار التدريبات التأهيلية تمهيدًا لعودته إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة، بعدما تعرَّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أكتوبر الماضي.


وكان جورجي جيسوس، مدرب الهلال، يسعى للاستفادة من خدمات نجمه البرازيلي، وبناء على ذلك قرر بيع ميشيل ديلغادو، وقيد قائد "السليساو" في قائمة الفريق بدلًا منه.

ولكن وفقًا لِما نقله برنامج "برا الـ18"، الذي يعرض عبر شبكة قنوات "SSC"، فإن جيسوس يدرس إسقاط اسم نيمار من قائمة الفريق، لعدم اكتمال جاهزيته خلال الفترة الحالية، على أن يتم قيده بالنصف الثاني من الموسم أي خلال الميركاتو الشتوي.


وأوضح البرامج، أن "الهلال في هذه الحالة، لن يفرط في خدمات الظهير البرازيلي رينان لودي، وسيكون الحسم في موقف نيمار الأخير للتقرير الطبي المقرر استلامه خلال الـ48 ساعة المقبلة ومدى إمكانية جاهزيته".


وشدد التقرير: "بحسب المصدر يؤكد أن نيمار لن يكون جاهزًا، لذلك يدرس النادي إسقاط اسمه في الميركاتو الصيفي الحالي، وسيتم إعادة النظر في الفترة الشتوية".


وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الهلال يتطلع للتعاقد مع صفقة هجومية جديدة، وتشير جميع الاتجاهات إلى ضم الفرنسي كينغسلي كومان، جناح بايرن ميونخ الألماني.


ويلعب نيمار مع الهلال منذ الموسم الماضي بعدما انتقل من صفوف باريس سان جيرمان، ولكن لسوء حظه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي جعلته يغيب عن جميع المباريات منذ أكتوبر 2023.

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