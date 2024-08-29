متاجر «ديزاينر أوتليت ماك آرثر جلين» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية لعام 2024

(MENAFN
- mslgroup) قامت مجموعة «ماك آرثر جلين»، الوجهة المطورة والمشغلة لمتاجر «ديزاينر أوتليت» في أوروبا والتي لها حضور في ثماني دول عبر أوروبا وكندا، برعاية حدث "تمكين الأجيال وتعزيز المجتمع". وقد جمع هذا الحدث، الذي أقيم يوم 28 أغسطس في فندق "إس إل إس" دبي، سيدات إماراتيات رائدات من مختلف المجالات للاحتفال بإنجازاتهن ومنحهم الفرصة لتبادل الأفكار ومناقشة دور المرأة المستقبلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تضمنت جلسات الحوار الرئيسية وحلقات النقاش الديناميكية سيدات إماراتيات رائدات اللاتي شاركن رحلاتهن وتحدياتهن ونجاحاتهن الاستثنائية. وسلط هذا الحدث السنوي المرموق، الذي أسسته صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، في عام 2015، الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بالمساواة بين الجنسين والمساهمات الحيوية للمرأة في تشكيل مستقبل الأمة.
وقالت سابينا بياسينتي، مديرة الأسواق الدولية في متاجر «ديزاينر أوتليت ماك آرثر جلين»: "يحتفل يوم المرأة الإماراتية بقوة ومرونة المرأة التي تقود التغيير والتقدم في الإمارات. ويشرفنا أن نكون الراعي الرئيسي لهذا الحدث المهم، الذي يتوافق مع التزامنا بتمكين الأفراد على جميع المستويات. وقد جسد هذا الحدث الاحتفالي قيم ماك آرثر جلين بشكل مثالي من خلال تكريم مساهمات وقيادة المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، من الأعمال والحكومة إلى الفنون والتعليم وما إلى ذلك."
ومن جهتها قالت سميرة باهل، مديرة مجموعة DDP: "نعرب عن امتناننا العميق لانضمام متاجر «ديزاينر أوتليت ماك آرثر جلين» إلينا في الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية والاعتراف بإنجازاتها التي شكلت أسس هذه الأمة العظيمة. لقد كرم هذا الحدث مرونة وقوة وإنجازات المرأة الإماراتية التي تلهمنا بشكل يومي. وقد جسدت ضيفتنا الرئيسية الموقرة، أول مصورة إماراتية للحياة البرية في العالم، إلى جانب السيدات الرائدات في مجالات مثل الأعمال والسفر والسياحة والضيافة، تفانيهم ومرونتهم ليقفان كركائز قوة وإلهام لأمتنا."
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي من أهم الأسواق الرئيسية لمتاجر «ديزاينر أوتليت ماك آرثر جلين»، حيث تتصدر باستمرار سجلات المبيعات المعفاة من الضرائب. وهذا الارتباط القوي بالمنطقة يعزز أهمية دعمها ليوم المرأة الإماراتية. وقد أتاح هذا الحدث فرصة قيمة للاحتفال بمساهمات السيدات اللاتي كان لهن تأثير عميق على الإمارات ومكانتها العالمية. وتتوافق مشاركتهم في هذا الحدث مع قيمها الأساسية المتمثلة في التمكين والتنوع والشمولية.
وتواصل متاجر «ديزاينر أوتليت ماك آرثر جلين» رحلتها من خلال مكتب التمثيل التجاري التابع لها في منطقة الخليج العربي "باز ترافيل ماركتنج الشرق الأوسط" Buzz Travel Marketing Middle East. وتظل ملتزمة بدعم المبادرات التي تعمل على تمكين المرأة وتعزيز التنوع وقد رسخ نجاح الحدث أهمية هذه القيم. كما تتطلع مجموعة «ماك آرثر جلين» إلى الفرص المستقبلية للاحتفال بإنجازات السيدات وتسليط الضوء عليها في الإمارات وخارجها.
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