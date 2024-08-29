(MENAFN
- Sherpa Communications) ميريد تطرح مجموعة من الأدوات الرقمية المتقدمة لوسطاء العقارات والعملاء
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أغسطس 2024 - عززت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، منصتها الرقمية بميزات جديدة مصممة للارتقاء بتجربة العملاء والوسطاء العقاريين وتمكينهم من إدارة المعاملات والتفاعل على أفضل وجه.
تتضمن المنصة المبتكرة ميزة التتبع في الوقت الفعلي، مما يتيح للوسطاء العقاريين والعملاء مراقبة العمليات الجارية بشفافية. كما تعمل الميزات الجديدة على تبسيط سير العمل من خلال تسهيل خطوات إنشاء عروض شراء مفصلة وجذابة بصرياً للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن الأدوات الجديدة الوسطاء العقاريين من تبادل المستندات والوثائق بصورة آمنة، مما يضمن اتصالات سلسة ومحمية مع توفير فرصة الوصول إلى تحليلات مفصلة قائمة على رؤى إحصائية متقدمة، مما يدعم تتبع الأداء وعملية اتخاذ القرارات بشكل أفضل.
كجزء من رحلتها الرقمية، قدمت ميريد نموذج “Unreal Model” الافتراضي لتجربة غامرة تسمح للمستثمرين والمشترين باستكشاف برج آيكونيك وفرصة الدخول والتجول في كل طابق وشقة كما لو كانوا فعليّاً داخل البرج عند اكتماله. يعرض هذا النموذج الرقمي بيئة برج آيكونيك الراقية ووسائل الراحة عالمية المستوى، مما يساعد المشترين المحتملين على تصور منزلهم الجديد بواقعية غير مسبوقة.
رسّخت ميريد مكانتها في السوق خاصة مع ما أحرزته من تقدم كبير مشروع برج آيكونيك الطموح، والذي بدأ بناؤه في غضون عام واحد فقط منذ دخول الشركة إلى سوق دبي. من المقرر أن يصبح برج آيكونيك أطول مبنى في مدينة دبي للإنترنت بارتفاع 286.4 متر. يضع البرج معياراً جديداً للحياة الراقية في دبي ويضم 310 شقة فاخرة ووسائل راحة عالمية المستوى، وقد تم تطويره بالشراكة مع أبرز شركات التصميم والهندسة المعمارية العالميين مثل بينينفارينا وميراج وشركة هيرش بيندر.
بالإضافة إلى ذلك، أضافت ميريد إلى محفظتها العقارية قطعة أرض رئيسية تبلغ مساحتها 11,890 متر مربع على الواجهة البحرية في جزيرة الريم التابعة لسوق أبوظبي العالمي، لتوسيع نطاق وجودها في العاصمة الإماراتية. تشتهر الجزيرة بإطلالاتها الخلابة على الواجهة البحرية، مما يعكس التزام ميريد المستمر بتقديم مشاريع سكنية وتجارية متطورة في أرقى المناطق في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
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