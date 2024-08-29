“بوليفارد الرياض” يحتضن نزالات نصف النهائي في“دوري المقاتلين المحترفين”

MENAFN - Asdaf News) أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين“وهي المنظمة التي تقيم الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في العالم”، عن مواجهات نصف النهائي المقرر تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم ٢٠ سبتمبر، في بوليفارد سيتي، الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وسيتنافس المقاتلون في النسخة الثالثة ضمن فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، والوزن المتوسط لحجز مكانهم في الأدوار المتقدمة من دوري رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يسعى الجميع لتحقيق انتصاراتهم القادمة في دور نصف النهائي الذي سيؤهلهم إلى الانتقال للمرحلة الأخيرة والختامية وفي الحدث الرئيسي، سيواجه السعودي عبد الله القحطاني (9-1) الأردني عبد الرحمن الحياصات (4-0) في نصف نهائي وزن الريشة، كما سيشهد الحدث الرئيسي المشترك نزال الأردني جراح السيلاوي (20-6) أمام المصري عمر الدفراوي (11-6) في مباراة نصف نهائي الوزن المتوسط، وسيتم بث المنافسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مباشرة على ام بي سي اكشن وشاهد وقنوات أس أس سي ، ومن المقرر أن تشهد مواجهات نصف النهائي أيضاً مواجهة الجزائري سهيل الطاهري (7-4-1) مع الإيراني محسن محمد الصيفي (5-1) في فئة الوزن الخفيف، بينما يلتقي العراقي علي طالب (10-1) مع الأردني جلال الدعجة (11-8) في وزن الديك.

وقال جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:“نحن متحمسون جدًا للأدوار نصف نهائية من منافسات دوري المقاتلين المحترفين في منطقة لشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتنافس المقاتلون في فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، ووزن المتوسط على مكان لهم في النهائيات ويتطلعون إلى أن يصبحوا أول أبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نبني النجوم هنا، ولا يمكننا الانتظار لنرى من سيصل إلى النهاية .

بطاقة النزال الكاملة للنسخة الثالثة من دوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

نزال نصف نهائي وزن الريشة:

عبدالله القحطاني (9-1) ضد عبدالرحمن الحياصات (4-0)

نزال نصف النهائي في الوزن المتوسط:

(20-6)جراح السيلاوي ضد عمر الدفراوي (11-6)

نزال نصف النهائي في وزن المتوسط:

محمد الأقرع (6-0) ضد بدر الدين دياني (8-3) مباراة

نصف نهائي الوزن الخفيف:

سهيل الطاهري (7-4-1) ضد محسن محمد الصيفي (5-1)

نزال نصف النهائي لوزن الديك

علي طالب (10-1) ضد جلال الدعجة (11-8)

نصف نهائي وزن الريشة:

إسلام رضا (11-1) ضد مراون بلاجويت (5-0)

مباراة نصف النهائي لوزن الديك:

الياس بودقزدام (19-8) ضد رشيد الحزومي (14-3)

نصف نهائي الوزن الخفيف:

جورج عيد (9-4) ضد عمر الرقيقي (4-0) ** عمر الرقيقي يحل مكان عبد الله سليم الذي لم يجتاز اختبار االمنشطات في المنافسة.

وزن الريشة:

آدم مسكيني (8-3) ضد يزيد حسنين (3-1)

ستكون بطولة لشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استوديو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بوليفارد سيتي، المملكة العربية السعودية، هي السلسة الثالثة خلال الموسم الرياضي المثير المكون من أربعة بطولات والذي يضم أفضل المقاتلين في المنطقة ومبادرة رائدة مع شركة (“SURJ”). وستقام بقية فعاليات الموسم الافتتاحي في الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط والتذاكر معروضة للبيع الآن ويمكن حجزها عبر WeBook عبر xxx.

رابطة المقاتلين المحترفين هي المنظمة الوحيدة في فنون القتال المختلطة التي تعتمد على شكل موسم رياضي، حيث يتنافس المقاتلون بنظام الدوري خلال الموسم، كما تقام نزالات فاصلة، وبطولات على مدار العام، كما يتمتع دوري المقاتلين المحترفين برؤية عالمية واسعة للرياضة عن طريق إقامة“دوري أبطال الفنون القتالية المختلطة” في أوروبا، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمزيد من الدوريات الدولية قيد التطوير، كما يطبق دوري المقاتلين المحترفين أنظمة تكنولوجية ومبتكرة عبر قفص القتال الذكي الخاص به، والذي يدعم تحليلات النزال، والمراهنات الفورية، بالإضافة إلى تسجيل النتائج بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمشاهد تجربة فريدة من نوعها تحاكي الجيل القادم.

ويبث دوري المقاتلين المحترفين على الهواء مباشرة عبر ESPN/ESPN+ في الولايات المتحدة و في 150 دولة مع 20 شريك توزيع إعلامي متميز.