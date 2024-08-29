“بوليفارد الرياض” يحتضن نزالات نصف النهائي في“دوري المقاتلين المحترفين”

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين“وهي المنظمة التي تقيم الدوري الرياضي
الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في العالم”، عن مواجهات نصف النهائي المقرر تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم ٢٠ سبتمبر، في بوليفارد سيتي، الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وسيتنافس المقاتلون في النسخة الثالثة ضمن فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، والوزن المتوسط لحجز مكانهم في الأدوار المتقدمة من دوري رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يسعى الجميع لتحقيق انتصاراتهم القادمة في دور نصف النهائي الذي سيؤهلهم إلى الانتقال للمرحلة الأخيرة والختامية وفي الحدث الرئيسي، سيواجه السعودي عبد الله القحطاني (9-1) الأردني عبد الرحمن الحياصات (4-0) في نصف نهائي وزن الريشة، كما سيشهد الحدث الرئيسي المشترك نزال الأردني جراح السيلاوي (20-6) أمام المصري عمر الدفراوي (11-6) في مباراة نصف نهائي الوزن المتوسط، وسيتم بث المنافسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مباشرة على ام بي سي اكشن وشاهد وقنوات أس أس سي ، ومن المقرر أن تشهد مواجهات نصف النهائي أيضاً مواجهة الجزائري سهيل الطاهري (7-4-1) مع الإيراني محسن محمد الصيفي (5-1) في فئة الوزن الخفيف، بينما يلتقي العراقي علي طالب (10-1) مع الأردني جلال الدعجة (11-8) في وزن الديك.
وقال جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:“نحن متحمسون جدًا للأدوار نصف نهائية من منافسات دوري المقاتلين المحترفين في منطقة لشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتنافس المقاتلون في فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، ووزن المتوسط على مكان لهم في النهائيات ويتطلعون إلى أن يصبحوا أول أبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نبني النجوم هنا، ولا يمكننا الانتظار لنرى من سيصل إلى النهاية .
بطاقة النزال الكاملة للنسخة الثالثة من دوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
نزال نصف نهائي وزن الريشة:
عبدالله القحطاني (9-1) ضد عبدالرحمن الحياصات (4-0)
نزال نصف النهائي في الوزن المتوسط:
(20-6)جراح السيلاوي ضد عمر الدفراوي (11-6)
نزال نصف النهائي في وزن المتوسط:
محمد الأقرع (6-0) ضد بدر الدين دياني (8-3) مباراة
نصف نهائي الوزن الخفيف:
سهيل الطاهري (7-4-1) ضد محسن محمد الصيفي (5-1)
نزال نصف النهائي لوزن الديك
علي طالب (10-1) ضد جلال الدعجة (11-8)
نصف نهائي وزن الريشة:
إسلام رضا (11-1) ضد مراون بلاجويت (5-0)
مباراة نصف النهائي لوزن الديك:
الياس بودقزدام (19-8) ضد رشيد الحزومي (14-3)
نصف نهائي الوزن الخفيف:
جورج عيد (9-4) ضد عمر الرقيقي (4-0) ** عمر الرقيقي يحل مكان عبد الله سليم الذي لم يجتاز اختبار االمنشطات في المنافسة.
وزن الريشة:
آدم مسكيني (8-3) ضد يزيد حسنين (3-1)
ستكون بطولة لشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استوديو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بوليفارد سيتي، المملكة العربية السعودية، هي السلسة الثالثة خلال الموسم الرياضي المثير المكون من أربعة بطولات والذي يضم أفضل المقاتلين في المنطقة ومبادرة رائدة مع شركة (“SURJ”). وستقام بقية فعاليات الموسم الافتتاحي في الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط والتذاكر معروضة للبيع الآن ويمكن حجزها عبر WeBook عبر xxx.
رابطة المقاتلين المحترفين هي المنظمة الوحيدة في فنون القتال المختلطة التي تعتمد على شكل موسم رياضي، حيث يتنافس المقاتلون بنظام الدوري خلال الموسم، كما تقام نزالات فاصلة، وبطولات على مدار العام، كما يتمتع دوري المقاتلين المحترفين برؤية عالمية واسعة للرياضة عن طريق إقامة“دوري أبطال الفنون القتالية المختلطة” في أوروبا، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمزيد من الدوريات الدولية قيد التطوير، كما يطبق دوري المقاتلين المحترفين أنظمة تكنولوجية ومبتكرة عبر قفص القتال الذكي الخاص به، والذي يدعم تحليلات النزال، والمراهنات الفورية، بالإضافة إلى تسجيل النتائج بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمشاهد تجربة فريدة من نوعها تحاكي الجيل القادم.
ويبث دوري المقاتلين المحترفين على الهواء مباشرة عبر ESPN/ESPN+ في الولايات المتحدة و في 150 دولة مع 20 شريك توزيع إعلامي متميز.
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