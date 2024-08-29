هايسنس تعلن عن رعايتها الرسمية لنادي ريال مدريد

MENAFN - Asdaf News) أعلنت هايسنس، الشركة العالمية في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الفاخرة، عن شراكتها الرسمية مع نادي ريال مدريد، أحد أعرق أندية في العالم. وتم تنظيم حفل الإعلان في فندق هيلتون الرياض، بحضور السيد ليو هو، المدير العام لهايسنس في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركاء التجزئة الرئيسيين وممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

وتستمر الرعاية المميزة على مدى ثلاث سنوات لتشمل مناطق واسعة، بما في ذلك إسبانيا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يمنح هايسنس فرصة ممتازة للوصول إلى قاعدة جماهيرية متحمسة هنا في المملكة العربية السعودية. ويواصل نادي استقطاب الملايين بفضل قائمته التي تضم نجوماً عالميين مثل كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، بالإضافة إلى تاريخه الغني الذي شهد أساطير كروية مثل كريستيانو رونالدو، ديفيد بيكهام، وزين الدين زيدان، مما يعزز مكانته كقوة رياضية عالمية.

وستمتد الشراكة لتشمل فرق ريال مدريد للرجال والسيدات في الدرجة الأولى بجميع البطولات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية، مما سيعزز العلاقات بين المشجعين في المنطقة والنادي.

واحتفالاً بهذه الشراكة ورؤيتهما المشتركة للإبداع والتميز، ستطلق هايسنس وريال مدريد تلفازًا بإصدار محدود مقاس 100 بوصة يحمل العلامتين التجاريتين، مما يعد بتجربة مشاهدة منزلية لا مثيل لها للمشجعين في جميع أنحاء العالم.

الالتزام بالنجاح

أثبتت هايسنس، التي تشتهر بأجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية المتطورة، حضورها القوي في مجال الرعاية من خلال دعمها لبطولات مثل كأس العالم لكرة القدم وبطولة أوروبا. وتطمح الشركة من خلال هذا التعاون الجديد إلى استقطاب الجماهير عبر الشغف والإثارة التي يقدمها ريال مدريد في عالم كرة القدم.

وسيقدم التلفاز الرائد بمقاس 100 بوصة تجربة بصرية استثنائية وصوتًا غامرًا، ليجعل المشجعين يشعرون بأنهم أقرب إلى الحدث من أي وقت مضى. ومن خلال هذه الشراكة المميزة، تستعد هايسنس وريال مدريد لإبهار مشجعي كرة القدم والمستهلكين بتقديم منتجات وخدمات رفيعة المستوى.