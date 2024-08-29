هايسنس تعلن عن رعايتها الرسمية لنادي ريال مدريد

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت هايسنس، الشركة العالمية في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الفاخرة، عن شراكتها الرسمية مع نادي ريال مدريد، أحد أعرق أندية كرة القدم
في العالم. وتم تنظيم حفل الإعلان في فندق هيلتون الرياض، بحضور السيد ليو هو، المدير العام لهايسنس في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركاء التجزئة الرئيسيين وممثلي وسائل الإعلام والصحافة.
وتستمر الرعاية المميزة على مدى ثلاث سنوات لتشمل مناطق واسعة، بما في ذلك إسبانيا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يمنح هايسنس فرصة ممتازة للوصول إلى قاعدة جماهيرية متحمسة هنا في المملكة العربية السعودية. ويواصل نادي ريال مدريد استقطاب الملايين بفضل قائمته التي تضم نجوماً عالميين مثل كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، بالإضافة إلى تاريخه الغني الذي شهد أساطير كروية مثل كريستيانو رونالدو، ديفيد بيكهام، وزين الدين زيدان، مما يعزز مكانته كقوة رياضية عالمية.
وستمتد الشراكة لتشمل فرق ريال مدريد للرجال والسيدات في الدرجة الأولى بجميع البطولات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية، مما سيعزز العلاقات بين المشجعين في المنطقة والنادي.
واحتفالاً بهذه الشراكة ورؤيتهما المشتركة للإبداع والتميز، ستطلق هايسنس وريال مدريد تلفازًا بإصدار محدود مقاس 100 بوصة يحمل العلامتين التجاريتين، مما يعد بتجربة مشاهدة منزلية لا مثيل لها للمشجعين في جميع أنحاء العالم.
الالتزام بالنجاح
أثبتت هايسنس، التي تشتهر بأجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية المتطورة، حضورها القوي في مجال الرعاية من خلال دعمها لبطولات مثل كأس العالم لكرة القدم وبطولة أوروبا. وتطمح الشركة من خلال هذا التعاون الجديد إلى استقطاب الجماهير عبر الشغف والإثارة التي يقدمها ريال مدريد في عالم كرة القدم.
وسيقدم التلفاز الرائد بمقاس 100 بوصة تجربة بصرية استثنائية وصوتًا غامرًا، ليجعل المشجعين يشعرون بأنهم أقرب إلى الحدث من أي وقت مضى. ومن خلال هذه الشراكة المميزة، تستعد هايسنس وريال مدريد لإبهار مشجعي كرة القدم والمستهلكين بتقديم منتجات وخدمات رفيعة المستوى.
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