هل سيؤدي تفجير الكيان للأوضاع في الضفة إلى غزة أخرى؟

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

عمان- في وقت دان فيه الأردن، قرار التراث في حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرف عميحاي إلياهو، تخصيص مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والتحذير من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، قال مراقبون، إن تلك الخطوة تعكس سياسة الاحتلال الإجرامية في مساعيها إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المدينة المقدسة.

وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إلى أن هذا الدعم المعلن، يمثل سياسة احتلالية متطرفة، تمعن في تهويد المسجد الأقصى، وتنذر بتفجير الأوضاع في الضفة، وإغراقها في دوامة جرائم الاحتلال التدميرية، وبث الفوضى في الضفة.

وبينوا أن ما يجري من جرائم يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار العدوان الاحتلالي هناك، يأتي في نطاق حرف الأنظار عما يجري في هذه الحرب الإبادية عما يحصل في الضفة من تغيير جغرافي يسعى إلى شرعنة بناء المستوطنات الاستعمارية، وتهديد ديمغرافي بإحلال المستوطنين في الأرض الفلسطينية، في عملية ممنهجة تتجهه إلى استهداف مركزي لـ"الأقصى"، في وقت تنطلق فيه تحذيرات الأردن، من وحشية المشروع الصهيوني الاستعماري، وتوسعته الدموية.

وزارة الخارجية، جددت التأكيد على أن المسجد الأقصى وبكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف.

ويحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في العام 1994، وفي آذار العام 2013، وقع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات في فلسطين.

"الخارجية" طالبت إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وحذرت من استمرار هذه الانتهاكات، موضحة أن الأردن سيواصل إجراءاته لوقف الاعتداءات على المقدسات، وإعداد الملفات القانونية، للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.

وفي هذا الصدد، قال النائب الأسبق د. هايل الودعان الدعجة، "إن إطالة أمد الحرب التي يشنها الكيان المجرم على قطاع غزة ، تتوافق وأجندات المتطرف نتنياهو الشخصية، لكن إطلاق يده وجيشه بهذه الوحشية، لدرجة عجز فيها المجتمع الدولي بدوله الكبرى والمؤثرة، وبمنظماته الحقوقية والانسانية، عن وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، تثير الشكوك حول جدية الجهود الدولية حول هذه الجرائم الإبادية، ما يجعلنا نذهب بشكوكنا بعيدا، إلى الحد الذي يمكن معه القول إن هناك ما يشبه التواطؤ والتخاذل الدوليين مع الكيان، في إطالة أمد الحرب، بما يشبه استثمارها واستغلالها من الكيان، وربما بدعم من أطراف دولية، للانحراف ببوصلتها في اتجاه الضفة الغربية".

وأضاف الدعجة "تعكس كل ذلك، عملية الاحتلال العسكرية العدوانية الواسعة التي يشنها في مدن جنين وطولكرم بشمال الضفة، معززة قواته بترسانة عسكرية ضخمة، تتقدمها المروحيات والمسيرات والدبابات والجرافات، ما يجعلنا نصف توظيف ما يجري في غزة، بانه بمنزلة مهمة لتحويل أنظار العالم عن جرائم هذا الاحتلال ومجازره في الضفة، تطبيقا لمشروعه التهويدي الاستعماري، لدرجة أن وزير خارجية الكيان يسرائيل كاتس، طالب بإخلاء الضفة مؤقتا، تماهيا مع مخطط كيانه بتنفيذ مخططه في التهجير القسري للضفة، والذي اعتبره الأردن بمنزلة إعلان حرب".

وبين أنه "بالإضافة للاعتداءات والاقتحامات التي يقودها المتطرف بن غفير، بمشاركة آلاف من قطعان المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على المسجد الأقصى، وتصريحاته الاستفزازية التي يدعو فيها إلى بناء كنيس يهودي في الأقصى، ستكون كلها مجتمعة، الفتيل الذي سيشعل المنطقة بالصراعات والتوترات والحروب، التي تتجه لتكون ذات طابع ديني".

وأتم الدعجة، "وما الرسالة التي بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي إلى مجلس الأمن، مطالبا فيها بضرورة اتخاذ اجراءات فورية وفعالة لوقف إجراءات الاحتلال غير القانونية التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وبأن الأردن مستعد للذهاب بعيدا في مواجهة هذه الإجراءات والانتهاكات، وبأنه سيتخذ كل الإجراءات الممكنة، بما في ذلك القانونية في المحاكم الدولية في سبيل ذلك".

وأكد أن الترجمة العملية لتعاطي الأردن مع ملف القدس والمقدسات والقضية الفلسطينية بشكل عام، كثابت من ثوابته الوطنية والقومية، حاضرة دوما على الأجندات الملكية، وهي انتصار للحق الفلسطيني، تماهيا مع الوصاية الهاشمية واتساقا مع مسؤولياته والتزاماته الدينية والقومية والتاريخية في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع القائم، بالإضافة إلى دور الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، إزاء ما يرتكب من جرائم ومجازر على يد الاحتلال في غزة والضفة.

وقال الدعجة، إن رد فعل دول العالم على جرائم الكيان وارتكاباته الإبادية سلبي، يتزامن مع صمت عربي وإسلامي مؤسفين، حيال هذه الأعمال الإبادية بحق الفلسطينيين، لدرجة شعوره بأن الوقت قد يكون مناسبا أكثر من أي وقت مضى، لتمرير أجنداته ومؤامرته ومخططاته الاستعمارية، وسط بيئة دولية وعربية وإسلامية متخاذلة، بعد تيقنه بأن ردود الفعل لن تتجاوز الإدانات والاستنكارات، فهي أقصى ما يمكن صدوره عن مجتمع دولي عاجز، ما يجعله مستمرا بتحدي المنظومة الدولية وتجاهلها، والمضي في محاولاته قدما لتنفيذ مشاريعه الاستعمارية في الضفة والقدس وغزة.

وجاء بيان وزارة التراث الإسرائيلي بعد أن قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإذاعة جيش الاحتلال، الاثنين الماضي، إن سياسته تعتمد على السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على علم بذلك قبل تشكيل الحكومة.

وبين أنه منذ العام 2003، تسمح شرطة الاحتلال ومن جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، للمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة والسبت.

من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. أيمن البراسنة، تشهد الضفة منذ عملية طوفان الأقصى تصاعدا في عمليات الاقتحام واعتداءات المستوطنين، ويمكن فهم العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة في سياق أن ما يجري هناك يدخل ضمن المخطط الذي تسعى الحكومة اليمينية في الكيان لتنفيذه، والذي يتعلق بمحاولة تهجير الفلسطينيين وتوسيع رقعة الاستيطان، إذ تسيطر المستوطنات فعليا على أكثر من 20 % من مساحة الضفة.

وتابع البراسنة، لذلك، إن ما يجري في الضفة من عمليات عسكرية وهجمات للمستوطنين، يشير إلى مخطط حكومة نتنياهو المتطرفة التي تريد القضاء على المقاومة الفلسطينية، والقيام بعملية تهجير واسعة النطاق للفلسطينيين، مستخدما أسلحة ثقيلة من طائرات ومسيّرات ودبابات.

وأضاف، إن "العملية العسكرية للاحتلال في شمال الضفة لها هدف سياسي، يتمثل بمحاولة إقامة دولة للمستوطنين في الضفة الغربية، إذ وصل عدد المستوطنين هناك حاليا قرابة 800 ألف، ما يدل على أن هناك تحولا في إستراتيجية الاحتلال ينطلق من فكرة إدارة الصراع إلى فكرة حسم الصراع بشكل كامل، ما يتطلب مزيدا من التصعيد والعنف في الضفة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية خطرة على استقرار المنطقة".

وأتم البراسنة، إن الكيان عبر عمليته العسكرية في الضفة يريد ايضا بعث رسائل طمأنة لجبهته الداخلية المتزعزعة وغير المستقرة، وفي الوقت نفسه، يريد إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية وإلى أوروبا، بأن أمنها مستهدف في الضفة، وهذا يستلزم من وجهة نظره، اتخاذ تدابير استباقية، تجنبا لتكرار سيناريو طوفان الأقصى.

وقال، يمكن التأكيد عبر هذه الأحداث، أنه لا يمكن الفصل بين ما يجري في شمال الضفة والحرب العدوانية للاحتلال على قطاع غزة، ومقولات الكيان حول "حسم الصراع"، فالضفة ساحة الصراع الرئيسة بالنسبة للمستوطنين والكيان، ويراد إيجاد حالة في الضفة تشبه الحالة التي يعيشها قطاع غزة حاليا جراء الحرب العدوانية عليه، وهذا يمكن فهمه عبر محاولة تدمير البنى التحتية للمخيمات، فالضفة واحدة من محاور حسم الصراع الرئيسة عند الاحتلال، يرافق ذلك إصرار حكومة اليمين على تغييب أي دور للسلطة الفلسطينية، فالوزيران المتطرفان سموتريش وبن غفير، لا يعترفان بوجود السلطة الفلسطينية. واللافت ان المتطرف نتنياهو نفسه، لا يريد أيضا أي دور مستقبلي لهذه السلطة، بل ويقف ضد فكرة قيام أي شكل للدولة الفلسطينية.

وأضاف البراسنة "يمكننا القول إن العنوان الكبير للعملية العسكرية للكيان، تتمثل باجتثاث كل أشكال المقاومة في فلسطين بخاصة المسلحة، ولكن فعليا هناك أهداف أخرى تتعلق بمحاولته تحييد الضفة حتى لا تشكل جبهة جديدة في المواجهة معه، لذلك فهو يسعى للقضاء على المقاومة فيها، حتى لا تتحول إلى كابوس أمني يؤرقه، بخاصة اذا ما وسع عملياته على الجبهه اللبنانية، فهو بات يدرك بأن الضفة أكثر منطقة حساسة في كل جبهات الصراع، ويراها أكثر أهمية وحساسية من لبنان أو غزة، لذلك يعتقد بان المقاومة المسلحة في الضفة تمثل خطرا إستراتيجيا عليه، من هنا يتطلع إلى القضاء على المقاومة في الضفة".

وتابع، اعتمد الاحتلال في ضرب المقاومة الفلسطينية على إستراتيجية "جز العشب"، بتنفيذه عمليات عسكرية ممنهجة، في كل مرة يرى فيها أن المقاومة الفلسطينية تتجه إلى تطوير أدواتها النضالية، وتنوع في مصادر دعمها، ويستمر حاليا في هذه المهمة الإبادية، برفع حجم القوة في عملياته التي تستند على إستراتيجية جز العشب في الضفة، تحت اعتقاده بأنه سيمنع المقاومة من أن تتحول إلى خطر قاتل له، لذا يريد تدميرها والسيطرة عليها، لذا نرى جيشه يقدم على تنفيذ عمليات استباقية لمنع المقاومة من تنقل ما حدث في قطاع غزة في 7 تشرين الاول (أكتوبر) إلى الضفة الغربية.

وأشار البراسنة، إلى أن العملية العسكرية لجيش الكيان التي يطلقها في الضفة، تدخل في إطار تطبيق برنامج حكومة نتنياهو المتطرفة، والتي تتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، وهذا ليس جديدا، إذ كانت هناك محاولات في هذا السياق حتى قبل عملية 7 أكتوبر، والأخطر من ذلك، هو ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى، إذ أعلن المتطرف بن غفير مؤخرا، عزمه إقامة كنيس يهودي في الأقصى، وهو تصريح يعكس وجود مشروع وبرنامج لدى الحكومة اليمينية المتطرفة في الكيان، تتطلع إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وقال البراسنة، تجدر الإشارة إلى ان الاحتلال لا يمكنه إنهاء المقاومة او القضاء عليها، برغم قدرته على توجيه ضربات قاسية لها، قد تعيدها قليلا إلى الخلف، لكن المقاومة الفلسطينية في الضفة طورت أدواتها ووسعت من إمكانية حركتها منذ العام 2015، وأخذ أداؤها النضالي منحنى تصاعديًا بعد معركة "سيف القدس" في العام 2021، لا سيما في ظل وجود اعتقاد يتنامى بين الفلسطينيين بأن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وحول ذلك، يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان، نجح الاحتلال إلى حد كبير في تركيز أنظار الدول العربية والعالم على جرائم الإبادة والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة منذ بداية عملياته الإبادية هناك، بشكل بدت معه القضية الفلسطينية بمجملها، محصورة في الحرب على غزة وكيفية إيقافها، بينما عملت حكومته بشكل مواز على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستيطانية في الضفة، ساعد في ذلك صعود وتغلغل اليمين المتطرف في مختلف مفاصل دولته الاستعمارية.

وأضاف الجروان، "منذ الحرب العدوانية على غزة، تصاعدت وتيرة اقتحامات واعتداءات المستوطنين في الضفة، وعمليات استهداف وقتل وأسر الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وأملاكهم، وطرح مشاريع جديدة للاستيطان على أراضيهم التي صادرها المحتل، وفرض سياسات تهويدية على مدينة القدس، وقد أضحت هذه السياسات الاستعمارية الخاصة بالقدس حاليا، تحظى بدعم وتمويل معلنين من حكومة الاحتلال، مع موافقتها على تمويل اقتحامات المسجد الأقصى ومشروع بن غفير الرامي لإنشاء كنيس يهودي فيه.

وبين أن ما يدعم هذا الاتجاه الاحتلالي الاستعماري- وهو ما أكدناه سابقا- أن سياسة حكومة الاحتلال، تحولت من المحافظة على الوضع الراهن عبر تجميد المفاوضات وإغلاق أي أفق للسلام، وإظهار ألا شريك فلسطينيا حقيقيا لإقامة السلام معه، إلى سياسة حل القضية الفلسطينية وفقا لوجهة نظر الاحتلال ومشروعه الصهيوني المتمثل بتصفية القضية، دون الاعتراف بدولة فلسطينية مع دعم مشروع تهجير واسع للفلسطينيين نحو دول الجوار، وهو ما تنبهت له الأردن مبكرا التي أكدت وتؤكد في كل مواقفها وسياساتها على ثوابت الأردن تجاه حل القضية الفلسطينية، والمطالبة بسلام عادل وشامل ينعم فيه الفلسطينيون بدولتهم، ويتمتعون فيها بحقوقهم وحرياتهم كافة.

رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، قال إنه من الواضح بأن حكومة الاحتلال ذهبت إلى التصعيد في الضفة، وفق برنامج متفق عليه ائتلافها المتطرف، يبرز في تصريحات بن غفير بضرورة المساواة بين اليهود والعرب بشأن العبادة في المسجد الأقصى، وحتى ببناء كنيس فيه، وهذا جزء من إستراتيجية هذه الحكومة المتطرفة لتغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، كذلك قيام هذه الحكومة المتطرفة بتمويل جولات المستوطنين في المسجد الأقصى، وبناء مستوطنات جديدة، يرافق ذلك تصريحات بن غفير المتطرفة بان المتطرف نتنياهو ومكتبه، يعلمان علم اليقين بما يقوم به، وهو شيء متفق عليه برغم أن مكتب نتنياهو ينفي ذلك.

وتابع شنيكات، إذا كان ذلك جزءا من إستراتيجية حكومة الاحتلال، فقد نشهد تصعيدا دمويا في الضفة الغربية، قد يكون من أسوأ سيناريوهاته التهجير إلى الأردن وسيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى سياسيا ودينيا، بهدف إكمال المشروع الصهيوني الذي يؤمن به المتطرفون الصهاينة ومجموعات اليمين المتطرف، وما يمثله بن غفير وسموتريتش في الكيان هما وأتباعهما ومؤيدوهما.

وأضاف أن الأردن يدرك ذلك، وما يحمله من عواقب وخيمة تهدد استقرار المنطقة، وفي الوقت نفسه تشكل انتهاكا صارخا للمعاهدة الأردنية الإسرائيلية التي وقعت في العام 1994 بين الأردن والكيان، وبشكل خاص في نص المادة التي تؤكد أحقية الأردن بالرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة.

وأشار شنيكات إلى أن الخطورة التي تحدث هنا، تتمثل بسيناريو التهجير الذي يتطلع الاحتلال إلى تطبيقه وتغيير الوضع نهائيا في الضفة، كما أن ما يحدث في غزة من حرب عدوانية إبادية قد يتكرر في الضفة، وربما على نحو أكبر وأوسع، بخاصة إذا ما اندلعت ردة فعل فلسطينية كبيرة على الأعمال العدوانية التي يرتكبها الاحتلال وجيشه، ومن الواضح جدا أن حكومة الكيان في ضوء تصريحات قياداتها المتطرفة، تدفع بهذا الاتجاه، وهو ما يعني ضمنيا تصفية القضية الفلسطينية، وهذا بالطبع سيكون على حساب الأردن، لهذا لا بد من قيام الأردن بكل ما يمكن لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني، كذلك التنسيق مع الدول العربية والتوعية بخطورة إجراءات الكيان، وكذلك تكثيف الجهد الدبلوماسي مع الدول الكبرى في هذا الجانب، فإذا كانت أولوية الدول الكبرى الاستقرار في المنطقة، فإن ما يقوم به الاحتلال أضحى بمنزلة سكب الزيت على النار، وهذا بدوره سيشعل المنطقة، وينشر الفوضى في أرجائها، ويؤدي إلى تغييرات كبيرة في نطاقاتها.







