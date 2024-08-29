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بلدية دير علا: مشاريع تنموية واستثمارية للنهوض باللواء

8/29/2024 12:03:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان ديرعلا- نفذت بلدية ديرعلا الجديدة وما تزال، مشاريع تنموية واستثمارية عدة، بهدف تحسين إيراداتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي اللواء والحد من البطالة المنتشرة في المنطقة، ومن أبرزها مشروع مصنع السماد العضوي، ومشروع مصنع تدوير البلاستيك، ومشروع حقل الطاقة الشمسية، في حين تسعى البلدية خلال الفترة المقبلة إلى المباشرة بمشروع إنشاء مبنى جديد لها.
ويقول رئيس بلدية ديرعلا الجديدة مصطفى الشطي لـ"الغد"، إن البلدية مستمرة في التحول إلى العمل التنموي الهادف بالنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والخدمي للمواطن، مضيفا، أن محور التنمية يعد أهم أولويات العمل البلدي، إذ إن إقامة مشاريع تنموية مولدة لفرص العمل سيسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في المنطقة، فضلا عن أثر هذه المشاريع على توفير الدعم للقطاعات الأخرى كالقطاع الزراعي والبيئي والخدمي في اللواء.
ووفق الشطي، فإن البلدية تهدف من خلال هذه المشروعات الاستثمارية إلى توفير تمويل ذاتي لجزء من نشاطاتها ومشروعاتها وتخفيض النفقات الجارية، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستوفر عشرات فرص العمل للشباب والفتيات في المنطقة، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي لعائلاتهم.
وأشار إلى أن البلدية أقامت العديد من المشاريع الاستثمارية التنموية التي أسهمت في معالجة العديد من التحديات البيئية التي يعاني منها وادي الأردن، مبينا أنه تم الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لمصنع السماد العضوي بكلفة 600 ألف يورو وتم تأجيره إلى القطاع الخاص لتشغيله، ما سيحقق الكثير من الفوائد للمنطقة.
وأكد الشطي، أن المصنع الذي يهدف إلى توفير السماد العضوي المعالج للمزارعين بأسعار مشجعة يشكل قفزة نوعية في معالجة التحديات البيئية التي تعاني منها مناطق وادي الأردن، إذ سيشجع المزارعين على استخدام الأسمدة العضوية المعالجة وتوفيرها بأقل الكلف، ما سيقلل من مشكلة انتشار الذباب المنزلي وآثاره البيئية، مضيفا، أن المشروع سيوفر عشرات فرص العمل لأبناء المنطقة، فضلاً عن أنه سيوفر مصدر دخل للبلدية لمساعدتها على تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
وبين، أنه تم الانتهاء من إنشاء مشروع مصنع تدوير البلاستيك الذي يهدف إلى الحد من انتشار مخلفات البلاستيك الزراعي وآثارها السلبية على التربة الزراعية، موضحا أنه سيتم تشغيل المشروع الذي بلغت كلفته 170 ألف دينار خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الشطي، إن المشروع يقوم على جمع المخلفات البلاستيكية من الأراضي الزراعية والمنازل والمحلات التجارية والعمل على تدويرها وتحويلها إلى حبيبات صناعية، لافتا إلى أن المصنع سيوفر ما يزيد على 22 فرصة عمل لأبناء اللواء.
ومن أجل خفض النفقات التي ما تزال تشكل عائقا أمام المجلس البلدي في تنفيذ مشاريع خدمية لكافة المناطق، لفت الشطي إلى أن مشروع حقل الطاقة الشمسية بقدرة 950 كيلو واط في الساعة وفر على البلدية ما نسبته 65 % من كلفة الطاقة بمعدل 300 ألف دينار سنويا، إذ إن المشروع يغذي مباني البلدية ومرافقها ووحدات الإنارة للشوارع، ما حقق وفرا جيدا مكن البلدية من استغلاله في تقديم مشاريع خدمية كفتح وتعبيد الشوارع وإقامة الحدائق العامة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية في كافة مناطق البلدية.
وأكد الشطي، أن البلدية تسعى جاهدة إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين بما في ذلك تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم، موضحا أنه جرى خلال العام الحالي تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تضمنت فتح وتعبيد وتأهيل الطرق وصيانة العبارات وتركيب وحدات إنارة.
ولفت إلى أن البلدية تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى المباشرة بمشروع إنشاء مبنى البلدية، إذ تم طرح عطاء الإنشاء ويتوقع المباشرة به بعد الإحالة بكلفة 400 ألف دينار.

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