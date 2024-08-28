بنك التنمية الجديد يدرس تقديم 300 مليون دولار تمويلات لمصر

MENAFN - Al-Borsa News) يدرس بنك التنمية الجديد تقديم تمويلات لمصر بقيمة 300 مليون دولار عبر مشروعين بحسب ما أعلنه على موقعه الإلكترونى.

وذكر البنك التابع لمجموعة“بريكس”، التى انضمت لها مصر مطلع العام الحالى، أنه يدرس تقديم 200 مليون دولار لصالح أفريكسم بنك الذى سيقوم بدوره بإقراضها للقطاع الخاص فى مصر سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ماليين بما يؤدى لتطوير البنية التحتية لمصر، ودعم نمو يقوده القطاع الخاص فى هذا المجال.

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وأشار إلى أن التمويل سيتم توجيهه لمشروعات مثل كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والبنية التحتية للنقل والمياه والصرف الصحى والبنية التحتية الرقمية.

وفى الوقت نفسه يدرس البنك تمويل مشروع شركة أكواباور لطاقة الرياح فى خليج السويس بقيمة 100 مليون دولار.

وذكر البنك، أن تكلفة المشروع المملوك لتحالف تقوده شركة أكواباور ويشارك فيه شركة حسن علام وهيئة الاستثمار العمانية وصندوق مصر السيادى، تصل إلى مليار دولار.

وأشار إلى أن المشروع يساعد فى جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وتحقيق هدف توليد 42% من الطاقة عبر مصادر جديدة ومتجددة، وأعلن البنك الأفريقى للتنمية أنه أيضًا يدرس تمويل المشروع الذى يبيع إنتاجه للشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن اتفاقية شراء مدتها 25 عاما، وحصل القطاع الخاص فى مصر على تمويلات بقيمة 696.5 مليون دولار بنهاية مارس الماضى مقابل 535 مليون دولار فى مارس 2023.