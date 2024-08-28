بنك التنمية الجديد يدرس تقديم 300 مليون دولار تمويلات لمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) يدرس بنك التنمية الجديد تقديم تمويلات لمصر بقيمة 300 مليون دولار عبر مشروعين بحسب ما أعلنه على موقعه الإلكترونى.
وذكر البنك التابع لمجموعة“بريكس”، التى انضمت لها مصر مطلع العام الحالى، أنه يدرس تقديم 200 مليون دولار لصالح أفريكسم بنك الذى سيقوم بدوره بإقراضها للقطاع الخاص فى مصر سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ماليين بما يؤدى لتطوير البنية التحتية لمصر، ودعم نمو يقوده القطاع الخاص فى هذا المجال.
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وأشار إلى أن التمويل سيتم توجيهه لمشروعات مثل كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والبنية التحتية للنقل والمياه والصرف الصحى والبنية التحتية الرقمية.
وفى الوقت نفسه يدرس البنك تمويل مشروع شركة أكواباور لطاقة الرياح فى خليج السويس بقيمة 100 مليون دولار.
وذكر البنك، أن تكلفة المشروع المملوك لتحالف تقوده شركة أكواباور ويشارك فيه شركة حسن علام وهيئة الاستثمار العمانية وصندوق مصر السيادى، تصل إلى مليار دولار.
وأشار إلى أن المشروع يساعد فى جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وتحقيق هدف توليد 42% من الطاقة عبر مصادر جديدة ومتجددة، وأعلن البنك الأفريقى للتنمية أنه أيضًا يدرس تمويل المشروع الذى يبيع إنتاجه للشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن اتفاقية شراء مدتها 25 عاما، وحصل القطاع الخاص فى مصر على تمويلات بقيمة 696.5 مليون دولار بنهاية مارس الماضى مقابل 535 مليون دولار فى مارس 2023.
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