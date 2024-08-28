موسم الرياض 2024 بنسخته الخامسة ينطلق 12 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الهيئة العامة السعودية للترفيه عن تفاصيل النسخة الجديدة الخامسة من موسم الرياض 2024 الـــذي ينطلــق فــي 12 أكتوبر المقبل.
ويعد «موسم الرياض» أحد المناسبات الترفيهية الكبرى التي تؤسس لإحداث مفاهيم جديدة في عالم الترفيه، وقد جعل العاصمة الرياض الوجهة الأولى للباحثين عن التنوع الترفيهي العالمي على مستوى الفعاليات والمطاعم وغيرها من عناصر الترفيه التي يستهدفها الباحثون عن استكشاف الخيارات الترفيهية المميزة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن النسخة الجديدة تتضمن 14 منطقة ترفيهية، و11 بطولة عالمية، فضلا عن 10 مهرجانات ومعارض، بحسب ما أوردته «العربية. نت».
وأشار إلى أن موسم الرياض في نسخته الخامسة ينطلق بمساحة تصل إلى 7 ملايين و200 ألف متر مربع، ويتضمن 4200 عقد، و2100 شركة، فيما تصل نسبة الشركات المحلية نحو 95%.
وكشف آل الشيخ، عن منطقة جديدة ضمن مناطق الموسم باسم منطقة «ذا فنيو»، بمساحة تصل إلى 9425 مترا مربعا، فيما يصل عدد فعالياتها إلى 7 فعاليات، قائلا: «إنها منطقة جدا رائعة ومختلفة».
وأشار إلى أن موسم الرياض في نسخته الحالية يحتوي على فعالية كأس موسم الرياض للعبة التنس، واصفا هذه الفعالية بأنها من أهم الأحداث التي يضمها الموسم في نسخته الخامسة، مشيرا إلى أن 70% من الفعاليات ستكون ضمن منطقة «بوليفارد سيتي».
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن النسخة الخامسة تشهد افتتاح منطقة جديدة «بوليفارد رنواي» تتلخص فكرة العمل في المنطقة بالشراكة مع الخطوط الجوية السعودية بالاستفادة من مجسمات الطائرات القديمة غير المستخدمة.
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