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موسم الرياض 2024 بنسخته الخامسة ينطلق 12 أكتوبر

8/28/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الهيئة العامة السعودية للترفيه عن تفاصيل النسخة الجديدة الخامسة من موسم الرياض 2024 الـــذي ينطلــق فــي 12 أكتوبر المقبل.
ويعد «موسم الرياض» أحد المناسبات الترفيهية الكبرى التي تؤسس لإحداث مفاهيم جديدة في عالم الترفيه، وقد جعل العاصمة الرياض الوجهة الأولى للباحثين عن التنوع الترفيهي العالمي على مستوى الفعاليات والمطاعم وغيرها من عناصر الترفيه التي يستهدفها الباحثون عن استكشاف الخيارات الترفيهية المميزة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن النسخة الجديدة تتضمن 14 منطقة ترفيهية، و11 بطولة عالمية، فضلا عن 10 مهرجانات ومعارض، بحسب ما أوردته «العربية. نت».
وأشار إلى أن موسم الرياض في نسخته الخامسة ينطلق بمساحة تصل إلى 7 ملايين و200 ألف متر مربع، ويتضمن 4200 عقد، و2100 شركة، فيما تصل نسبة الشركات المحلية نحو 95%.
وكشف آل الشيخ، عن منطقة جديدة ضمن مناطق الموسم باسم منطقة «ذا فنيو»، بمساحة تصل إلى 9425 مترا مربعا، فيما يصل عدد فعالياتها إلى 7 فعاليات، قائلا: «إنها منطقة جدا رائعة ومختلفة».
وأشار إلى أن موسم الرياض في نسخته الحالية يحتوي على فعالية كأس موسم الرياض للعبة التنس، واصفا هذه الفعالية بأنها من أهم الأحداث التي يضمها الموسم في نسخته الخامسة، مشيرا إلى أن 70% من الفعاليات ستكون ضمن منطقة «بوليفارد سيتي».
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن النسخة الخامسة تشهد افتتاح منطقة جديدة «بوليفارد رنواي» تتلخص فكرة العمل في المنطقة بالشراكة مع الخطوط الجوية السعودية بالاستفادة من مجسمات الطائرات القديمة غير المستخدمة.

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