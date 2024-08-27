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لماذا تأخر الاتفاق حول تنظيم المحتوى العربي في وسائل التواصل؟

8/27/2024 11:53:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - يعمل الأردن بالتعاون مع دول عربية عدة على إعداد إستراتيجية، لتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين من المحتوى الضار وغير القانوني.
وقدم مشروع قانون استجابة لهذا الغرض، استنادًا على تكليف من مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ52 التي عقدت في القاهرة في أيلول (سبتمبر) 2022.
وفي حزيران (يونيو) العام الماضي، قدم الأردن خطة متكاملة ومشروع قانون استرشادي عربي للتعامل مع وسائل الإعلام الدولية وحماية المستخدمين، وتنظيم منصات البث الرقمي والضرائب الرقمية.
وبرغم أن المجلس أقر في دورته العادية الـ53 المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، الإستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية "منصات التواصل الاجتماعي"، والتي أعدها الأردن بتكليف من المجلس ذاته، لكن العمل يبدو أنه يسير ببطء.
قد يكون هناك تباعد بين القرارات والتنفيذ، ما يؤثر على الاستجابة السريعة للتحديات والفرص، لكن هذا الملف تحديدا، يعدّ من الملفات المهمة الواجب سرعة الإنجاز به، في حين قد يؤدي التركيز الزائد على الإجراءات والأنظمة إلى تقليل الابتكار والمرونة فيه.
ومن هنا، قال الخبير في الجرائم الإلكترونية وتشريعات الصحافة والإعلام د. أشرف الراعي، إن إقرار المجلس للإستراتيجية، خطوة مهمة لتنظيم الفضاء الرقمي العربي، بما يعزز من حماية وسائل الإعلام العربية ومستخدميها.
وأكد الراعي في تصريح لـ"الغد"، ضرورة تطبيق الإستراتيجية بشكل يتواءم مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، التي تعد ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية، كما يتوجب تعزيز المسؤولية في المحتوى المنشور، بخاصة في مواجهة خطاب الكراهية والمحتوى الضار.
وأضاف أن "إقرار الإستراتيجية تأخّر في ظل التقدم والتطور التقني المتسارع في العالم، كما أن تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية بتوازن والحفاظ على حرية التعبير، تحدٍّ كبير يتطلب دقة وشفافية في التشريعات".
ولفت الراعي، إلى أن الاتفاقيات الدولية تلعب دوراً مهماً، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي توفر إطاراً قانونياً يعزز التعاون العربي في مواجهة الجرائم الرقمية، ويحمي حقوق الأفراد في التعبير.
وتابع "أن الإستراتيجية تعكس تطلعات الدول الأعضاء لبناء بيئة رقمية آمنة ومنظمة، مستندة على تجارب دولية، بخاصة الأوروبية، بتنظيم عمل منصات التواصل، وهذا يتطلب تطوير تشريعات محلية تتماشى مع المستجدات التقنية والواقع الاجتماعي لكل دولة، وضرورة احترام المحتوى القانوني وتعزيز العدالة الرقمية".
وفي قمة الرباط، تشكل فريق فني عربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، برئاسة الأردن وعضوية: السعودية، والإمارات، ومصر، والمغرب، وتونس، والعراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية، للعمل على خطة عمل وآلية تفاوضية مع هذه الشركات.
وفي سؤال حول "أين وصلت الإستراتيجية؟"، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي د. زيد النوايسة إن اجتماع اللجان الفنية الثاني الذي عُقد بدعوة من السعودية بحضور ممثلي الدول العربية وجامعة العربية، إذ قدّمت الرياض مقترحات بناء على دراسة حول طبيعة التعامل من الناحية القانونية مع شركات الإعلام الدولية.
وأكد النوايسة في تصريح لـ"الغد" أن هناك لقاءات سيقوم بها خبراء من السعودية والإمارات مع شركات الإعلام الدولية في لندن، للتباحث معها حول آلية التعامل مع الدول العربية والتوصل لتفاهمات مع هذه الشركات، مبينا أنه سيقدم تقريرا وتوصيات في اجتماعات دورية لاحقة لوزراء الإعلام العرب.
ولفت النوايسة إلى أن المشروع، عربي قدّمه الأردن لمجلس وزراء الإعلام المنعقد في المغرب، وأكد عليه في اجتماع المجلس الذي عقد في مملكة البحرين العام الحالي، موضحا أن هناك توافقا عربيا على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف.
وأشار إلى أن اللجان الفنية ستقدم تقاريرها لاحقا للمجلس، مبينا أن الملف الآن بين يدي اللجان الفنية والقانونية والتي تمثل معظم الدول العربية، بحيث ستقدم تقريرها بعد اجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك.
وقال النوايسة، إنه بات واضحا أن شركات الإعلام الدولية مهتمة بالأمر، خصوصا وأن هناك تزايدا في عدد المستخدمين والفاعلين في العالم العربي على هذه المنصات، كما أن حجم المحتوى العربي كبير أيضا عليها، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بآلية تعامل هذه المنصات أو الشركات مع القضايا العربية المختلفة.
وشدّد على أن موضوع الإعلانات والدعاية، والأموال التي تجنيها الشركات من العالم العربي كبيرة وستكون مدار بحث معمّق، مؤكدا أن هناك أكثر من تجربة عالمية جرى الاسترشاد بها، أهمها التجربة الألمانية والأسترالية، لافتا إلى أن التجربة الألمانية نالت المباركة من بين دول الاتحاد الأوروبي، مبينا "أننا في النهاية نراعي خصوصية العالم العربي".
وقال إن "شركات الإعلام الدولية، مهتمة بالتعامل مع المشروع، ولكن ربما يحتاج الأمر لمزيد من المناقشات والمفاوضات، وهذا سيتبيّن في اللقاءات الأولية معها وما ستخلص له اللجان الفنية والقانونية وما ستقدمه في تقاريرها للجنة العربية المشتركة".
وتستند الإستراتيجية التي قدّمها الأردن بعد الاطلاع على التجارب الدولية وخصوصاً الأوروبية، على مبادئ تؤكد أهمية وسائل التواصل ودورها في التواصل والنقاش العام، وأهمية حمايتها وحماية مستخدميها من خطاب الكراهية والفضاء العام من المحتوى الضار وتجريمه في الفضاء الرقمي كما هو مُجرّم في الواقع الفعلي.
وتقوم أهداف الإستراتيجية على مبدأ إنصاف المحتوى الفلسطيني، ومحاربة الكراهية الرقميّة ضد العرب والمسلمين، فما يُنشر في الفضاء الرقمي لأي دولة عربية يخضع لتشريعاتها، إذ تحدّد المحتوى غير القانوني في وسائل التواصل والمنصات، كما تُطبّق الإستراتيجية على مزودي الخدمات والمحتوى الإعلامي متعدد الوسائط الهادفة للربح، ويشمل منصات وتطبيقات الإنترنت المصمّمة لتمكين المستخدمين من مشاركة محتواهم مع مستخدمين آخرين، أو تُمكّنهم من صناعة أو نشر محتوى متاح للعموم.
ووفقاً لها، برأيه، تلتزم شركات الإعلام الدولية بتأمين قنوات واضحة الاستخدام للتبليغ عن المحتوى غير القانوني، وتوفير تمثيل قانوني لشركات التواصل والمنصات في البلاد العربية، تنصّ على حماية المستخدمين القصّر، وعدم استخدام التقنيات (الخوارزميات) التي تحجب أو تحد من انتشار المحتوى المساند لعدالة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والذي لا يشكّل أي انتهاكات أخرى وفقا للقانون الدولي، والتعاون السريع من هذه الشركات مع السلطات الرسمية في حالات الكوارث الصحية أو الأمنية.
كما تنص على تمكين المستخدمين الأفراد أو مجموعات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق ومصالح المستخدمين، والتحقّق من كيفية إدارة وتنظيم المحتوى على المنصات، ومنع المستخدمين المكرّرين للمخالفات الجسيمة من الحضور على تلك الوسائل واستغلالها والنشر عبرها.

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