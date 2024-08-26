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هيئة المياه تصدر غرامات مالية بأكثر من مليون ريال في حق 24 مخالفاً

8/26/2024 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت الهيئة السعودية للمياه ممثلة بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاص الهيئة، مجموعة من القرارات حيال المخالفات التي تم ضبطها ورفعها إلى اللجنة، من قبل جهات الضبط المخولة.
وشملت القرارات غرامات مالية إجمالية بما يتجاوز مليون ريال لـ (24) مخالفاً، وذلك وفقًا لأحكام الفقرتين (12) و(14) من المادة (67) من نظام المياه، المتضمنة "التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية"، و"إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له".
وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بأحكام نظام المياه ولوائحه بالحصول على خدمات المياه والصرف الصحي، مشددة على ضرورة عدم العبث بعدادات المياه. كما ستواصل الهيئة جولاتها التفتيشية والرقابية بشكل مستمر، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة لأحكام نظام المياه واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المياه والإشراف عليه؛ لتعزيز حماية مصالح المستفيدين، ودعم استدامة الموارد المائية وسلسلة الإمداد، بالإضافة إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة، كما تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح في قطاع المياه، لضمان توفير خدمات مياه عالية الكفاءة والجودة، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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