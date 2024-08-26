أطفال غزة في ظل الحرب ...... يُتم ومرض وغياب عن الدراسة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - يعيش الأطفال في قطاع غزة واقعا مريرا جراء حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدءا من تعرضهم للقتل والإصابة، وليس انتهاء بحرمانهم من مقاعد الدراسة لعام كامل.

أطفال غزة دفعوا الثمن الأعلى لهذه الحرب المجرمة، فهم إلى جانب النساء يشكلون ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي ضحايا الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 شهور.

مرّ أطفال غزة بواقع مؤلم، فمنهم المصاب الذي بات يعيش بإعاقة دائمة في أطراف جسده، ومنهم من أصيب بحروق، ومنهم من فقد أحد أفراد أسرته ومنهم من تيتّم، في حين أن بعضهم يعيش بذكرى مفزعة جراء انتشاله من تحت ركام منزله المدمر.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن التقديرات تشير إلى أن 17 ألف طفل فلسطيني في غزة فقدوا ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم وذلك بسبب القتل أو الاعتقال.

إلى جانب ذلك، فقد واجه الأطفال ظروفا نفسية صعبة للغاية جراء المشاهد التي رأوها لجثامين شهداء ومصابين ارتقوا خلال قصف إسرائيلي للمناطق المختلفة، فضلا عن خوفهم من أصوات القصف العنيف المتواصل على مدار الساعة.

وخلال أشهر الحرب، حَمَل الأطفال مسؤوليات وهموما أكبر من أعمارهم الصغيرة، وباتوا يوفرون أساسيات الحياة لعائلاتهم، التي فقدت معيلها، كالمياه والطعام فيما لجأت أعداد كبيرة منهم للعمل من أجل توفير لقمة العيش.

وفي الوقت الذي يتجهز فيه أطفال العالم لاستقبال العام الدراسي الجديد وتحضير قرطاسياتهم وملابسهم الجديدة، تبقى عيون أطفال غزة موجهة إلى السماء خوفا من سقوط صاروخ فوق رؤوسهم.

وتُغيّب الحرب أطفال غزة قسريا عن مقاعد الدراسة والتحصيل العلمي بعد أن تحولت المدارس إلى مراكز إيواء تضم مئات آلاف النازحين الذين لا مكان لهم سوى الصفوف الدراسية، في وقت دُمرت فيه نحو 121 مدرسة وجامعة بشكل كلي و333 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، وفق إحصائيات حكومية.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قالت إنها بدأت في 1 آب/ أغسطس الجاري عودة تدريجية لأنشطة التعليم غير الرسمية جنوب ووسط القطاع.

وأضافت مديرة الإعلام في "الأونروا" إيناس حمدان، إن "هذه العودة هي جزء من مسار طويل (في العملية التعليمية)".

وأوضحت أن الأونروا ستركز خلال هذه الفترة "على الأنشطة الرياضية والفنون والدراما والألعاب، وبعض الأنشطة التعليمية".

يأتي ذلك وسط تواصل أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة في عدد من مراكز الإيواء بحسب ملائمة الظروف في كل مركز ومنطقة، وفق قولها.

ويواجه عودة الدراسة تحديات، أهمها وفق حمدان "عدم استقرار الظروف الأمنية واستمرار إصدار أوامر الإخلاء التي يتبعها موجات نزوح جديدة تثقل كاهل المدنيين وتفاقم الأوضاع المعيشية سوءا".

وتتابع: "أونروا تحاول من خلال هذه الأنشطة التي تُقدم من خلال طاقم متخصص من المرشدين النفسيين والمدرسين أن تساعد الأطفال الذين عاشوا وقاسوا ما لا يجب أن يشهده طفل في العالم، استعادة ولو جزء من طفولتهم التي سلبتها أكثر من 321 يوما من الحرب الطاحنة".

وذكرت أن "تقارير صادرة عن الأونروا أظهرت أن معظم الأطفال يعانون من صدمات واضطرابات نفسية أو إصابات بالغة ومنهم من فقد أحد والديه أو كلاهما وبالتأكيد هذه ستترك آثارا نفسية عميقة ستحتاج إلى فترة طويلة للعلاج وصولا إلى التعافي".

وأوضحت أن "كل هذه الظروف العصيبة التي مر بها الأطفال تركت آثارا سلبية على تحصيلهم الأكاديمي وصحتهم العقلية والنفسية، ولذلك لا يزال طريق التعافي طويل وتعويض الفاقد التعليمي لأكثر من 650 ألف طفل سيكون مليئا بالتحديات خصوصا مع غياب وقف لإطلاق النار".

وأشارت إلى أن الأونروا تواصل التزامها بـ"استمرار الأنشطة الترفيهية والتعليمية بقدر الإمكان"، لافتة إلى أنها ليست بديلة عن الخدمات التعليمية الرسمية.

داخل إحدى غرف مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية التي تؤوي نازحين وسط قطاع غزة، يجلس الطفل محمد أبو عيدة ينظر بحسرة إلى كف يده اليمنى المبتور بقصف إسرائيلي.

تقول والدته“منى” إنها تحاول معه من أجل إعادته للمذاكرة الدراسية لكن البتر الذي تعرض له حال دون ذلك.

وتضيف بأن محمد تأثر من بتر كف يده التي يعتمد عليها بنسبة 100 بالمئة بالقيام بواجباته، خاصة الدراسة والكتابة ومسك القلم.

كما يرفض مطالعة ما فاته من دروس بشكل "شفوي"، وفق والدته، في حين تقول مؤسسات أممية ودولية إن الحرب ألقت بآثار نفسية كبيرة على أطفال غزة.

وخلال أشهر الحرب، لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى المدارس بحثا عن الأمان وهربا من القصف الإسرائيلي في وقت لم يجدوا فيه أي مكان آخر يؤويهم.

وداخل مدرسة الإيواء يستعين الطفل عبد الرحمن بعكازيه للعب كرة القدم مع أصدقائه رغم ساقه اليسرى المبتور بقصف إسرائيلي.

يقول عبد الرحمن إنه يأمل بالعودة إلى مقاعد الدراسة رغم البتر الذي تعرض له، ويردف: "الحرب تسببت بضياع العام الدراسي الماضي، لو أنها تنتهي ونعود للدراسة مرة أخرى".

ويتابع قائلا: "حينها سأتعلم وأكون مجتهدا وناجحا، أتمنى لو نعود للمدارس ونتعلم ونرتدي زيها الرسمي".

وفي ظل النزوح المتكرر، حولت الظروف حقائب الأطفال المدرسية إلى حقائب تضم بداخلها مستلزمات أساسية وملابس، حيث يتم رصد آلاف الأطفال يحملون حقائبهم الثقيلة على أكتافهم ويفرون برفقة عائلاتهم من القصف الإسرائيلي.

شهد أبو طير (12 عاما)، واحدة من الأطفال الذين تحولت حقائبهم المدرسية إلى حقائب نزوح.

تقول وهي تحمل حقيبة زهرية اللون انتقتها بعناية العام الماضي: "هذه الحقيبة كانت تضم كتبا ودفاتر وأقلاما لأتعلم، لكنها اليوم تضم ملابس ومستلزمات وأتشرد فيها من مكان لآخر". وتوضح أنها لم تتخيل يوما أن تتحول هذه الحقيبة المخصصة للدارسة إلى "حقيبة للتشرد".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الاول 2023، ما أسفر عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.